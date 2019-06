APIdays : les abeilles à l'honneur dans l'Indre

La 10è édition des APIdays commence ce jeudi et dure jusqu'à samedi un peu partout en France. L'occasion de mettre en lumière les abeilles et le métier d'apiculteur. À Prissac, dans le sud-ouest de l'Indre, Hervé Oizon produit par exemple 12 tonnes de miel par an, grâce à 700 ruches.