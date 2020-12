Apose : une nouvelle marque de montres "très françaises"

Didier Finck (à gauche), responsable design et Ludovic Zussa (à droite) physicien expert des technologies laser et spécialiste de l’innovation de produits horlogers.

Apose, des montres "pures, automatiques et très françaises", sont essentiellement fabriquées en Franche-Comté, selon Didier Finck, co-fondateur de la marque et invité de France Bleu Besançon mercredi 9 décembre. Seule partie qui n'est pas fabriquée en France : le mouvement. "Nous avons choisi un mouvement automatique suisse qui est fabriqué entre le Jura suisse et le Jura français mais ce n'est pas une fatalité on a hâte de pouvoir intégrer un mouvement français".

Le premier modèle est affiché au prix de 1 250 euros pour un produit made in France. "On aimerait bien pouvoir passer au tout en France avec vraiment une fabrication et un assemblage totalement français et avoir un label", espère Didier Finck. L'entreprise affirme aussi avoir une démarche qui s'inscrit dans une "sobriété chic et audacieuse".