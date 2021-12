Appel à la grève à la SNCF, sur les Intercités entre Marseille et Bordeaux

Un préavis de grève a été déposé par Sud-Rail, la CGT et l'UNSA pour le premier week-end des vacances de Noël sur l'axe sud-est. Le préavis débute le 16 décembre à 19h. Cela concerne les trains Intercités, et pas les TGV ni les TER. En Occitanie la grève pourrait ainsi impacter la transversale Bordeaux / Marseille. Sylvain Maestrini est secrétaire régional UNSA ferroviaire, en Occitanie : "ça fait des semaines que nous alertons la direction Intercités sur des conditions de travail très difficiles pour les contrôleurs d'Intercités, suite à une recrudescence d'agressions qui se sont répétées depuis plusieurs mois. Il s'agit d'agressions verbales et physiques. Aujourd'hui, une agression verbale devient la normalité, et une agression physique c'est aussi devenu maintenant presque tous les jours."

"ça fait des semaines qu'on alerte la direction. Elle ne nous prend pas au sérieux. On a de grosses craintes sur les conditions de travail, sur la sécurité des personnels de bord. On demande des mesures rapidement pour y remédier. La direction fait la sourde oreille, nous disant que tout va bien à bord de ces trains. Sylvain Maestrini, secrétaire régional UNSA ferroviaire, en Occitanie, sur FB Gard Lozère

"La principale revendication, c'est d'avoir un deuxième agent sur les trains, précise encore Sylvain Maestrini. Il y a de nombreux trains Intercités, des trains très longs composés majoritairement de huit voitures : souvent, l'agent est tout seul à bord du train pour faire les huit voitures. Exemple un Bordeaux / Toulouse : s'il y a un incident sur la voiture Une, et qu'il est sur la voiture Huit, c'est très compliqué à gérer, et quand il se fait agresser, il n'y a personne pour lui prêter main-forte sur ce train"