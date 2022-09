Appel à la grève ce mardi dans les agences du Crédit Mutuel Maine-Anjou en Mayenne et en Sarthe

Les syndicats FO, SNB/CFE-CGC et CFDT appellent les salariés du Crédit Mutuel Maine-Anjou, en Mayenne et en Sarthe, à faire grève ce mardi 20 septembre. Ils dénoncent des conditions de travail et de salaire qui se dégradent et un dialogue social en panne avec la direction.