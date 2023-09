Appel à la grève chez Fleury Michon en Vendée

Les salariés de toutes les usines du groupe vendéen Fleury Michon sont appelés à cesser le travail entre le vendredi soir 20h et le lundi 8h. La CGT a deux motifs de mécontentement: l'organisation du travail le samedi et les salaires. L'appel avait été lancé dès le printemps dernier et reprend ce vendredi.

ⓘ Publicité

"On a une une remontée de nombreux salariés qui se plaignent de l'ouverture de la production désordonnée le samedi, explique Franck Crépeau représentant CGT, la production chez Fleury Michon est ralentie en semaine par manque d'effectifs, et on compense ces arrêts par une ouverture le samedi (...) Il y a des départs naturels par remplacés, la charge de travail se reporte sur ceux qui restent et les les gens se retrouvent fragilisés et à l'arrêt". Le syndicat demande également des hausses de salaires supérieures aux 5,2 % obtenus en janvier 2023.

Fleury Michon emploie 2.300 personnes. Une rencontre est prévue mercredi prochain avec la direction.