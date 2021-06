Appel à la grève des facteurs du Gard pour la distribution des plis électoraux

La distribution du courrier et des plis électoraux risque d'être perturbée à deux jours du second tour des élections départementales et régionales dans le Gard. Le syndicat CGT FAPT 30 a déposé un préavis de grève pour ce vendredi et ce samedi. Dans un communiqué, le syndicat indique que ce mouvement s'inscrit "dans le cadre de la semaine d'action unitaire à la Poste sur la situation générale, ainsi que sur la situation des plis électoraux dans le Gard".

Toujours dans son communiqué le syndicat précise : "La Poste qui a reçu notre délégation n'a fait aucune avancée malgré les difficultés en termes d'organisation, d'effectifs disponibles et de rémunération pour ce travail supplémentaire dans le cadre de marché soumis à appels d'offre".