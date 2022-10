Grève sur les salaires : en Mayenne, les hommes gagnent 6.000 euros de plus par an que les femmes

Les salaires en Mayenne sont bien plus faibles que dans le reste de la France. En effet notre département se classe 58ème au rang des niveaux de salaire dans le pays.

6.000 euros de moins en Mayenne

Selon une étude du CEAS Laval (Centre d'Etude d'Action Sociale) sur les salaires bruts perçus en 2016, les travailleurs mayennais perçoivent en moyenne 6.000 euros de moins sur leur fiche de paie par rapport au reste de la France.

Cela s'explique par la répartition des catégories socio-professionnelles dans notre département. En effet, deux-tiers des emplois en Mayenne sont occupés par des employés et des ouvriers. Les cadres, eux, ne représentent que 11% des travailleurs mayennais.

6.000 d'écart salariale entre les hommes et les femmes en Mayenne

Si les salaires plus bas en Mayenne ont une explication rationnelle au vu de la répartition des catégories sociaux-professionnelles, la différence de salaire homme-femme n'a aucune explication logique. À catégorie socioprofessionnelle et à temps de travail égal, les hommes gagnent 2 mois et demi de salaire de plus que les femmes, soit environ 6.000 euros de plus. D'après l'étude, cet écart est d'autant plus flagrant pour les cadres et cadres supérieurs.... Près de 16 000 euros de différence à l'année, toujours au désavantage des femmes. A l'échelle nationale c'est aussi le cas, d'une manière plus nuancée, c'est environ 13 000 euros d'écart salarial homme-femme.