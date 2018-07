Strasbourg, France

Le préavis de grève a été lancé le 7 juillet dernier à l'appel d'une intersyndicale CFDT - CFTC - CGT - FO - UNSA : les policiers municipaux de Strasbourg sont appelés à faire grève pour défendre leur pouvoir d'achat.

Des négociations sont en cours sur le temps de travail et la rémunération des heures spécifiques. Pour les policiers municipaux à Strasbourg, elles représentent jusqu'à 400 euros explique Henri Schmeisser, policier municipal (FO). "On nous en demande toujours plus, on répond systématiquement présent, on espère que les négociations vont aboutir."

C'est tout l'avenir des policiers municipaux et de leur famille qui est en jeu."

Les policiers municipaux ont déjà reçus des assurances verbales de la part de l'Eurométropole que leur pouvoir d'achat ne baisserait pas. "Mais la confiance a ses limites", martèle Raphaël Canals, délégué CGT police municipale à Strasbourg. "On ne peut pas signer un chèque en blanc, c'est tout l'avenir des policiers municipaux et de leur famille qui est en jeu. On demande juste à notre administration de nous apporter concrètement par écrit la façon dont elle va rémunérer ses policiers municipaux à Strasbourg."

Une nouvelle réunion de négociations est prévue le 25 juillet, l'intersyndicale de la police municipale de Strasbourg espère pouvoir lever le préavis de grève à l'issue de ce rendez-vous.