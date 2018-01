Certains se disent "cassés, usés" : les personnels des Ehpad, les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, sont appelés à se mobiliser mardi 30 janvier, pour demander plus de moyens. Ce mouvement unitaire "inédit" regroupe les syndicats CGT, CFDT, FO, Unsa, CFTC, CFE-CGC et SUD. Des débrayages et des rassemblements dans toute la France sont prévus. Une manifestation aura lieu à Paris devant le ministère de la Santé, où les représentants des personnels espèrent être reçus.

Des aides-soignantes qui n'en peuvent plus

Les représentants syndicaux dénoncent la dégradation des conditions de travail. Les aides-soignantes travaillent sur un rythme si élevé qu'elles n'ont pas le temps de parler avec les résidents, seulement d'assurer les fonctions essentielles, comme la toilette et l'habillage. L'une des principales revendications porte sur l'application d'un ratio d'"un agent pour un résident".

Un test social pour la CGT

Dans un entretien au Parisien-Aujourd'hui en France, le patron de la CGT affirme "qu'il y aura du monde" pour cette journée d'action. Philippe Martinez estime que c'est un exemple de mobilisation "sur des questions concrètes d'emploi, de conditions de travail". Son syndicat a "fait monter la mayonnaise" depuis "un an", avec "des mobilisations, maison de retraite par maison de retraite".

La ministre des Solidarités et de la Santé déplore au contraire "une forme d'Ehpad bashing" et des "dysfonctionnements", largement médiatisés. "Je ne veux pas les nier, ce sont des réalités", a reconnu Agnès Buzyn vendredi lors d'un déplacement dans les Yvelines, "mais ce ne sont pas non plus des généralités". Le gouvernement a annoncé jeudi le déblocage de 50 millions d'euros supplémentaires pour les maisons de retraite en difficulté.