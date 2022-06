Appel à projet lancé pour le site Jourdan de Romans-sur-Isère

Dix-huit mois après la fin du projet de reprise par l'entreprise 1083, la ville demande aux investisseurs et entrepreneurs de proposer leurs projets pour rebâtir cette entrée de ville. Le site s'étend sur 1,1 hectare car il englobe l'ancienne usine du chausseur de luxe fermée depuis 2005 et le gymnase qui se trouvait au nord. Le cahier des charges est très précis. Il faudra bien sûr des logements et des parkings, mais pas seulement précise Marie-Hélène Thoraval, la maire de Romans-sur-Isère :"on laisse la possibilité pour de l'hôtellerie, il faudra du tertiaire et avoir des spécificités aussi en terme de services."

L'élue rajoute : "le projet doit avoir des qualités en terme d'approche environnementale exemplaire. Il doit y avoir aussi des éléments extrêmement contribuant en termes de signature architecturale, puisqu'il s'agit d'une entrée de ville." Et ces choix ne doivent rien au hasard pour la maire : "c'est ce qui correspond aux usages d'aujourd'hui, mais aussi à la tendance qui est demandée de la part notamment des gens qui recherchent des villes moyennes, pour avoir un cadre de vie et du logement de qualité." Les projets doivent être déposés en mairie avant le premier septembre.