Appel aux dons de l'Afges à Strasbourg pour les distributions alimentaires aux étudiants

Un appel aux dons de denrées alimentaires et de produits d'hygiène pour les étudiants est lancé par l'Afges. La fédération des étudiants d'Alsace a repris ses distributions début novembre à Strasbourg. Dès le premier rendez-vous, la file d'attente d'étudiants ayant besoin d'aide était très longue. L'Afges a donc des difficultés à répondre à toutes les demandes. Elle lance un appel aux dons.

L'Afges souligne que les soutiens sont déjà nombreux, mais ils ne suffisent pas. "Nous cherchons activement : des œufs ; des produits d'hygiène corporelle (savon, shampoing, dentifrice) ; des conserves de légumes et plats préparés." Les entreprises qui peuvent garantir le respect de la chaîne du froid peuvent aussi se manifester auprès de l'association.

Comment soutenir les étudiants ?

Les bénévoles accueillent ceux qui veulent faire des dons les lundis et mardis de 9 heures à 17 heures. Des rendez-vous peuvent aussi être pris par mail à agorae@afges.org ou par téléphone au 06.72.92.68.92. Des dons en argent sont les bienvenus. Pour celà, deux possibilités :

La Fondation de l'Université de Strasbourg a par ailleurs lancé un appel aux dons plus global, pour venir en aide non seulement aux étudiants, mais aussi aux personnels de santé et aux patients. La légende alsacienne du foot, Arsène Wenger, a prêté sa voix pour cette campagne.