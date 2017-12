Le Samu-social de Tours appelle à la générosité. Il recherche essentiellement des couvertures et du linge de toilette dans le cadre du plan hivernal.

Indre-et-Loire, France

Le Samu-Social de la Croix-Rouge de Tours lance un appel aux dons dans le cadre du plan hivernal. La Croix-Rouge aimerait du matériel de couchage (couvertures et duvets) et du linge de toilette. Chacun peut déposer ce don dans la Vesti-Boutique Croix-Rouge la plus proche de son domicile. "Les dons ne sont pas à déposer dans les containers pour textiles mais bien à l'accueil des Vesti-Boutiques" précise la Croix-Rouge.

Pour tout renseignement complémentaire, il faut appeler le 06 73 99 28 48.