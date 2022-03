Les Restos du Cœur font leur collecte

Les donneurs se succèdent derrière les caisses du supermarché. Des pâtes, du riz, des boites de conserves, des produits pour bébé, remplissent les sacs en papier à destination des restos du cœur. Gilbert a pensé à ajouter une boîte de gâteaux aussi. "Hey oui, c'est important de donner. Il y a des malheureux, _si on peut les aider, on les aide_. je vois autour de moi qu'il y a de la misère, si on peut donner, on le fait". dit-il

En gilet rose, les bénévoles récupèrent tous les dons. Ils sont 70 000 dans toute la France et 25 au supermarché du Grand Littoral, à Marseille. Ils se relayent pendant le week-end aidé. Mounia est l'une d'entre eux : "Il faut tout trier, on espère récupérer trois conteneurs, après tout est envoyé à la direction départementale" nous dit-elle. Ensuite tout est envoyé dans les 46 centres de distribution des Restos du Cœur dans les Bouches-du-Rhône.

Ils sont également aidés par des bénévoles d'un jour. Des personnes inscrites juste pour l'occasion, comme Alice, vendeuse dans la galerie marchande. Son employeur lui offre la matinée pour qu'elle puisse aider à la collecte.

Depuis deux ans on a vu beaucoup d'étudiants et puis les personnes seules et âgées - Mounia, bénévole aux Restos du Cœur

Avec la pandémie, l'envolée du prix des produits de première nécessité et la venue de réfugiés ukrainiens sur le territoire, les responsables de l'association craignent une forte hausse des demandes de bénéficiaires. En 11 ans de bénévolat auprès des restos du Cœur, Mounia a vu de nouveaux arrivants : "Depuis deux ans on a vu beaucoup d'étudiants et puis les personnes seules et âgées" constate-t-elle.

Nathalie, gère le centre de distribution dans le 15ème arrondissement de Marseille. Elle compte beaucoup sur la collecte : "Tous les dons de cette collecte seront redistribués à nos bénéficiaires cet été. Car nous sommes ouvert toute l'année" précise-t-elle. Son centre sera même bientôt ouvert jusqu'à 20h le soir, pour pouvoir distribuer des repas aux travailleurs pauvres.

Une collecte d'autant plus importante que l'association n'a pas pu profiter des recettes des concerts des Enfoirés. Entre les annulations et les huis-clos pour raison sanitaire, c'est l'équivalent de 4 millions de repas qui n'ont pas pu être distribués.