Vous avez jusqu'au 10 mars pour participer à la grande collecte du mois de mars des Restos du cœur. Les bénévoles sont répartis dans 82 magasins de Seine-Maritime et de l'Eure pour glaner des denrées alimentaires et des produits d'hygiène.

Normandie, France

La collecte des Restos du cœur pour aider les plus démunis se déroule les 9 et 10 mars 2018. Les bénévoles normands sont répartis dans 82 supermarchés des départements de l'Eure et de la Seine-Maritime. Vous pouvez donner des denrées alimentaires non périssables, des produits pour bébé et des produits d'hygiène.

Tout ce qui est récolté est ensuite redistribué aux personnes en grande difficulté. Serge est bénévole en Seine-Maritime, c'est la première fois qu'il participe : "Les gens achètent souvent des pâtes et des boîtes de conserve mais il ne faut pas oublier les produits d'hygiène qui peuvent coûter très cher." En 2017, 105 tonnes de denrées alimentaires ont été réceptionnées lors de la collecte dans la région.

Reportage à Sotteville-lès-Rouen auprès des bénévoles pour la collecte des Restos du cœur Copier