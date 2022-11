La Banque Alimentaire manque de bénévoles en Drôme et en Ardèche et lance un appel

"Rien que sur mon secteur, il manque encore six personnes au planning". Nicole, six ans de bénévolat à la Banque Alimentaire, est inquiète. Pour la première fois depuis qu'elle s'occupe de l'organisation de la collecte nationale à Valence, elle pourrait manquer de bras le jour J. "Si on n'a pas assez de monde, ça peut faire une heure de collecte en moins le soir, ou le matin". Soit autant de kilos d'aliments collectés en moins, alors que le tonnage distribué au premier semestre en France par l'association a augmenté de 16%, preuve de la hausse continuelle de la précarité alimentaire dans le pays. "On augmente le nombre de supermarchés dans lesquels on va réaliser la collecte, donc les besoins en volontaires sont plus importants", poursuit Nicole.

