Appel à la grève au Pole Emploi d'Indre-et-Loire pour dénoncer le manque d'effectifs et la fracture numérique

Une intersyndicale appelle à une grève nationale, à partir de lundi 6 mars, dans les agences Pole Emploi. Selon Force Ouvrière, en Indre-et-Loire, certains agents suivent plusieurs centaines de demandeurs d'emplois. Le syndicat estime qu'il faudrait deux fois plus de conseillers.

Le fonctionnement des agences Pole Emploi pourrait être perturbé par une grève à partir du lundi 6 mars, dans toute la France. En Indre-et-Loire, 3 syndicats (CGT, FO et SNU-FSU) relaient un appel national. Ils demandent notamment un renforcement des effectifs

"En Indre-et-Loire, il y a 360 agents en CDI, à Pole Emploi. On est environ 400, toutes catégories confondues. Nos effectifs ont augmenté de 8% depuis 2011, alors que le nombre de chômeurs a plus que doublé, donc il y a un problème. Toutes les expérimentations le montrent : quand vous avez 50 ou 60 demandeurs d'emplois à suivre, vous arrivez à faire qu'ils trouvent plus facilement du travail. On ne crée pas de l'emploi, mais on les aide plus efficacement à en trouver puisqu'effectivement, il y a des emplois non pourvu. Là, on a certains agents qui suivent plusieurs centaines de demandeurs d'emplois. C'est ingérable". Philippe Oliveira, délégué Force Ouvrière du Pole Emploi 37