Apprentie à Saint-Mathieu de Tréviers, elle remporte l'oscar de la meilleure jeune fleuriste de France

Une jeune fleuriste apprentie à la boutique "de fil en fleur" à Saint-Mathieu de Tréviers vient de décrocher l'Oscar de la meilleure jeune fleuriste de France , un concours qui se tenait mi septembre à Tours organisé par la fédération française des artisans fleuristes.

Rencontre avec Avril Alliot, 26 ans

Quelles sont les qualités requises pour être une bonne fleuriste ?

Pour être une bonne fleuriste, il faut déjà aimer beaucoup les gens. Parce qu'il y a un rapport très particulier qui se crée entre le client et le fleuriste, puisqu'on est là à tous les moments de la vie, que ce soit pour les naissances, les mariages mais aussi les décès. Ensuite, il faut aussi avoir ce goût des couleurs et des associations de fleurs et surtout aimer la propreté parce que c'est ça qui va faire qu'on va avoir un travail agréable au regard.

Vous avez donc remporté cette médaille d'or, un concours de six épreuves. Qu'est ce qu'on vous a demandé ?

On avait un bouquet de 150 tiges de Fleurs de France pour valoriser toute toute la filière française de fleurs. On a dû créer un coussin floral, on a dû créer une couronne de fleurs aussi, un jardin suspendu. Les épreuves étaient très variées pour vraiment nous challenger sur toutes les demandes différentes qu'on peut avoir dans notre métier.

Quelle est celle dont vous êtes le plus fière ?

Je dirais que c'est le jardin suspendu puisque j'ai eu un prix d'excellence pour pour celui ci, en plus de ma médaille. Il fallait fabriquer un jardin suspendu qui faisait minimum un mètre 80 de haut. Il a fallu faire du bricolage pour déjà monter la structure du jardin avant de le fleurir.

Vous êtes salariée dans la boutique de Fil en fleurs à Saint-Mathieu de Tréviers ?

Je suis sur ma sixième année d'apprentissage dans cette boutique, donc je suis en brevet de maîtrise. Le dernier diplôme en fleuristerie qu'on peut avoir.

Ma patronne est fière de moi et moi je suis fière de lui offrir cette victoire, il y a un rapport très maternel avec elle

J'imagine que vos patrons doivent être très fiers ?

Mais oui, ma patronne, Angélique Malzac, est fière. Et moi, je suis fière aussi de lui offrir cette victoire par ce que l'apprentissage c'est un rapport particulier aussi avec son patron. Il y a un rapport très maternel, elle me transmet de tout son savoir depuis depuis six ans. Donc gagner, c'est aussi une manière de lui montrer ce qu'elle m'a apporté jusqu'ici.

Le concours était composé de 6 épreuves, il fallait notamment composer une couronne - AA

Qu'est ce que ça va vous apporter, cette médaille ?

J'ai la chance d'être sélectionnée pour la finale nationale de la Coupe de France des fleuristes qui se tiendra l'année prochaine. Donc, je vais me confronter aussi à des fleuristes de tout âge, de tout, tous les environs de la France. C'est encore une nouvelle épreuve qu'on va essayer de surmonter.

C'est beaucoup de stress ?

Moi, je ne suis pas d'un naturel stressé, donc je dis que j'ai rien à perdre, tout à gagner. Au pire des cas, c'est une super expérience et au meilleur des cas, je remporte à nouveau une médaille. Donc non, je profite, je prends tout ce qu'il y a à prendre de positif.

C'est mon père qui m'a donné la passion des fleurs

Fleuriste, c'était votre rêve de petite fille. Comment vous avez découvert ce métier ?

J'ai eu mon papa qui est paysagiste. Donc depuis toujours, mes souvenirs que j'ai avec lui, c'est quand il me promenait déjà toute petite dans les jardins et quand on se baladait. Il me montrait les fleurs, les massifs. C'est vraiment grâce à ça que j'ai eu envie de faire fleuriste depuis toujours.

La prochaine étape, c'est d'ouvrir votre boutique quand vous serez diplômée ?

Pour l'instant, je pense que je vais être salariée parce que je pense que c'est important aussi de connaître ce qu'est ce statut, parce que c'est aussi différent de celui de l'apprentie. Et ensuite, par la suite, ouvrir une boutique.

Quelle est votre fleur préférée ?

Alors moi, ma préférée, c'est c'est le delphinarium. C'est une fleur bleue avec une très grande ample florale et je trouve qu'elle est majestueuse.

