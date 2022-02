"L'apprentissage, voie d'excellence pour l'insertion" dit David Audureau, directeur du CFA Bâtiment de Limoges

C'est un véritable "boom" de l'apprentissage qui a été observé en 2021 : 718.000 contrats d'apprentissage ont été signés en France, un record absolu, constaté aussi en Limousin. L'apprentissage a la cote, et David Audureau, le Directeur du CFA Bâtiment de Limoges, ne s'en plaint pas. "On avait eu une petite hausse il y a trois ans" a-t-il expliqué ce lundi matin sur France Bleu Limousin où il était l'invité de 8 heures 15, "et depuis deux ans, c'est _13 à 15% de hausse_, donc on a une hausse globale de près 25%, c'est quand même important et encourageant pour la suite".

A quoi est dû cet essor impressionnant ? "Il y a une vraie mobilisation des entreprises, puisqu'il y a quelques années il y a eu des départs massifs en retraite, spécifiquement dans le secteur du bâtiment. C'étaient des compétences qui disparaissaient, qui s'envolaient. Et du coup _les entreprises ont eu un besoin fort de former, d'embaucher_, et d'assurer la pérennité de leur entreprise" explique le Directeur du CFA Bâtiment de Limoges, "et il y a eu aussi un petit coup de pouce de l'Etat qui a permis de mettre en place des aides pour pouvoir accompagner les entreprises sur cette montée en compétence et le développement de la formation".

Plus le niveau de qualification va monter, plus le taux d'insertion sera bon

Dans le secteur du bâtiment, où l'on manque de main d'oeuvre, l'apprentissage est aussi une façon directe pour les entreprises de trouver leurs futurs salariés. "Ce mode de formation et d'acquisition de compétences leur permet de maintenir au fur et à mesure ce dont elles ont besoin" confirme David Audureau. Et les taux d'insertion le prouvent. "Majoritairement les jeunes qui entrent en apprentissage, spécifiquement dans le bâtiment, ont un taux d'insertion assez fort. Plus le niveau de qualification va monter, plus le taux d'insertion sera bon. A titre d'exemple quelqu'un qui sort avec un CAP chez nous aura une possibilité d'insertion qui sera entre 65 et 70%. Quand on est sur des formations supérieures, on est proche de 100% de taux d'insertion" explique le Directeur du CFA Bâtiment de Limoges.

La semaine passée, Elisabeth Borne avait parlé de "révolution culturelle" sur cette formation en alternance longtemps mal perçue en France. "Le regard a changé" concède David Audureau, mais "il y a encore du travail à faire pour finir de convaincre les parents et les jeunes que l'apprentissage reste une voie d'excellence pour l'insertion professionnelle". Certains jeunes, en tous cas, n'en doutent pas. "On voit aujourd'hui des jeunes avec des profils parfois particuliers, qui ont déjà commencé des études et qui se retournent vers l'apprentissage car il y a de véritables possibilités de débouchés et d'insertion professionnelle immédiate" a-t-il conclu.