Télétravail, apprentissage : Elisabeth Borne, ministre du Travail, sera l'invitée de France Bleu Paris à 8h15

En cette semaine nationale de l'apprentissage, et alors que la crise économique liée au coronavirus frappe quasi tous les secteurs, la ministre du Travail, Elisabeth Borne sera l'invitée de France Bleu Paris ce vendredi matin, à 8h15. La ministre reviendra sur la situation sanitaire et ses conséquences économiques. Si le gouvernement a exclu, une nouvelle fois ce jeudi lors de sa conférence de presse, un troisième confinement, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de faire du télétravail : "Le télétravail doit être impératif partout où c'est possible", a réclamé Jean Castex. Elisabeth Borne a précisé qu'actuellement "un tiers des actifs peut télétravailler" en France.

à lire aussi DIRECT VIDÉO - Coronavirus : suivez la conférence de presse de Jean Castex et Olivier Véran

Où en est l'apprentissage en Île-de-France ?

Elisabeth Borne annoncera également les chiffres de l'apprentissage en Île-de-France, une voie de plus en plus empruntée par les jeunes franciliens. En 2018, la Région comptait 89 972 apprentis et pré-apprentis, contre 85 902 en 2017. La ministre évoquera ainsi les secteurs les plus concernés, les entreprises qui recrutent le plus dans notre région. Pour accompagner les employeurs à faire appel à des apprentis, malgré la crise économique, le gouvernement a mis en place depuis l'an dernier des aides que rappellera la ministre du Travail sur France Bleu Paris ce vendredi.

Si vous souhaitez poser une question à la ministre, appelez France Bleu Paris au 01.42.30.10.10 ou bien laissez un commentaire sur notre page Facebook.