Apprentissage en Côte-d'Or : "ce n'est pas un choix par défaut"

Le 9e Forum de l'apprentissage s'ouvre ce mercredi après-midi à Dijon. Valérie Humblot, la responsable emploi à la mission locale de Dijon, et partenaire de l'événement, est l'invitée de France Bleu Bourgogne.

500 postes à pourvoir en Côte-d'Or

C'est le constat en cette rentrée 2019-2020 : de nombreuses entreprises sont encore à la recherche de jeunes apprentis. Et ce n'est pas une exception, précise Valérie Humblot : "Il reste effectivement des offres, comme chaque année. Ce n'est pas un phénomène nouveau, il y a des offres qui restent en attente de candidats au mois de septembre. C'est pourquoi il existe ce partenariat avec la chambre des métiers, la chambre de commerce et de l'industrie, et Pôle emploi, pour organiser ce forum."

Par ailleurs, la nouvelle loi sur l'apprentissage autorise désormais les candidats à signer leurs contrats à tout moment dans l'année, et ça change beaucoup de choses : "500 postes, c'est beaucoup", en convient la cheffe de l'emploi à la mission locale dijonnaise, "mais il faut savoir que l'apprentissage est ouvert à tous les jeunes jusqu'à 30 ans. Ils peuvent rentrer maintenant en apprentissage toute l'année, donc dorénavant, on aura des postes ouverts toute l'année."

Restauration, mécanique, agriculture

De quels métiers parle-t-on ? "On est sûr des métiers dits 'en tension', les métiers de la restauration, les métiers de ouche, il y quelques offres aussi en bâtiment, ou encore le secteur agricole. Ces offres elles sont aussi concentrées dans des secteurs géographiques parfois difficile d'accès, donc effectivement ce sont ces offres-là qui restent à pourvoir."

Et Valérie Humblot de préciser qu'il existe des aides, pour accompagner les jeunes dans leurs déplacements : "il y a des choses qui sont mises en place, notamment au sein de la mission locale. Nous sommes porteurs d'une plateforme mobilités qui accompagne les publics sur les problématiques d'accès aux transports, pour trouver des solutions. Et puis i y a des aides de la région."

Pas une orientation par défaut

Beaucoup pensent que les jeunes tombent dans la filière apprentissage par défaut. Qu'en pense notre invitée ? "Je ne partage pas cet avis, c'est une forme d'apprendre différente, par le biais d'une partie pratique en entreprise. Des jeunes font le choix d'une formation professionnelle, plutôt qu'une orientation scolaire classique. Pour moi, ce n'est pas une orientation par défaut."

L'intégralité de l'interview à retrouver ci-dessous :