Apprentissage : en région Bourgogne-Franche-Comté les effectifs sont en hausse pour la 3ème année consécutive

C’est dans le département du Doubs que l’artisanat forme le plus d’apprentis, avec un effectif de 1.640 apprentis, devant la Saône-et-Loire (1.460) et la Côte-d'Or (1.280).

Pour la première fois, le baromètre dresse un palmarès des diplômes les plus choisis par les apprentis de l’artisanat. En Bourgogne-Franche-Comté, les métiers de la coiffure et de la boulangerie-pâtisserie restent ceux qui attirent le plus grand nombre d’apprentis. L’étude analyse également le taux d’emploi des apprentis, largement supérieur à celui des jeunes diplômés issus de la voie scolaire traditionnelle.

Le nombre d’apprentis en région Bourgogne-Franche-Comté continue d’augmenter

En 2019-2020, sur les 153 000 jeunes inscrits en apprentissage en France, 7 760 se sont formés dans en Bourgogne-Franche-Comté. Un chiffre en hausse de 2 % par rapport à 2018-2019.

Evolution du nombre d'apprentis en Bourgogne-Franche-Comté entre 2016 et 2020 - -

Une hausse des effectifs dans la plupart des départements portée par le BTP

La plupart des départements de Bourgogne-Franche-Comté est concernée par l’augmentation du nombre d’apprentis. Le département de la Nièvre enregistre la plus forte hausse (+7 %) mais c’est le département du Doubs qui concentre le plus grand nombre d’apprentis de la région (1 640).

Viennent ensuite la Saône-et-Loire (1 460, +1 %), la Côte d’Or (1 280, +2 %), l’Yonne (930, +4 %), le Jura (790, +3 %), la Haute-Saône (690, +6 %), la Nièvre (590, +7 %) et le Territoire de Belfort (370, -7 %). Le nombre d’apprentis formés progresse en effet avec le nombre d’entreprises artisanales présentes dans le territoire.

Dans la région, les effectifs en apprentis augmentent principalement dans le secteur du BTP qui enregistre une hausse de + 5 % (2 850 apprentis). Le secteur des services arrive en seconde position avec une hausse de + 1 % (1 940 apprentis). L’artisanat de l’alimentaire reste stable (+ 0%, 2 260 apprentis). Seule la fabrication enregistre une légère baisse de - 4 % de ses effectifs (710).

La répartition par département - -

Le palmarès des diplômes les plus choisis par les apprentis en Bourgogne-Franche-Comté

À l’échelle nationale, le panel des diplômes ouverts aux apprentis de l’artisanat est extrêmement large : plus de 800 diplômes ont ainsi été préparés en 2019-2020.

En Bourgogne-Franche-Comté, ce sont les métiers de la boulangerie-pâtisserie et de la coiffure qui attirent traditionnellement le plus grand nombre d’apprentis. En nombre d’apprentis, les cinq premiers diplômes préparés sont donc les CAP pâtissier (520) ex-aequo avec les CAP boulanger (520). Viennent ensuite les CAP métiers de la coiffure (470 apprentis), les CAP employé de vente dans l’alimentaire (310) et les CAP maçon (290). Il s’agit de diplômes pouvant être préparés dès la sortie du collège, à l’occasion d’une réorientation et d’un second parcours mais aussi, pour les demandeurs d’emploi, lors d’une reprise de formation.

Un taux d’emploi bien supérieur à celui des élèves formés par voie scolaire (chiffres nationaux)

Quel que soit le secteur, pour la grande majorité des apprentis de l’artisanat, l’insertion professionnelle se fait dans les 6 mois suivants la formation : 64 % des apprentis sont ainsi en emploi 6 mois après l’obtention de leur diplôme. C’est dans l’artisanat de fabrication que le taux d’emploi est le meilleur (69 %) : les apprentis de ce secteur sortent en effet généralement avec un niveau de diplôme plus élevé.

À titre de comparaison, seuls 40 % des étudiants qui se forment aux mêmes diplômes par la voie scolaire classique ont trouvé un emploi 6 mois après la fin de leur formation. Au moment de l’embauche, l’entreprise donne bien souvent l’avantage à l’ex-apprenti qui possède déjà une expérience du métier et, plus généralement, du monde professionnel.