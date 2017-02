Apprentissage, "il faut une parité d'estime" avec la voie scolaire

Patrick Maigret, le directeur du Centre de Formation d'Apprentis Hilaire-de-Chardonnet de Besançon est aussi président de la Fédération Nationale des directrices et directeurs de Cfa, la Fnadir. Il milite pour le développement et une meilleure reconnaissance de l'apprentissage.

D'ordinaire, le Centre de Formation d'Apprentis (Cfa) Hilaire-de-Chardonnet de Besançon accueille les 16-25 ans. Depuis le 1er janvier dernier, il peut aussi accueillir des apprentis jusqu'à 30 ans puisque la Bourgogne Franche-Comté est une Région pilote pour cette expérimentation qui va durer jusqu'au 31 décembre 2019. Le but est de mieux intégrer les jeunes sur le marché de l'emploi et donc de mieux lutter contre le chômage. En cas de succès, le dispositif pourrait être étendu à toute la France.

"Il y a déjà eu des réunions de concertation avec la Région, explique Patrick Maigret, ce qui va primer, c'est le projet professionnel et l'insertion des candidats qui vont postuler à l'apprentissage." Le directeur du Cfa Hilaire-de-Chardonnet, à Besançon, qui préside aussi la Fédération Nationale des directrices et directeurs de Cfa (Fnadir) ne cache pas que l'objectif n'est pas simple à tenir. "Du fait de l'âge de la personne, on est sur des niveaux de rémunération qui vont approcher les 900 à 1000 euros par mois ; et compte tenu du temps de formation qui sera nécessaire dans un Cfa, ce ne sont pas toutes les entreprises qui seront en capacité d'accueillir ce public-là". Néanmoins, Patrick Maigret souligne que des employeurs seront intéressés par ces candidats motivés.

Des propositions pour développer l'apprentissage

Au-delà des 25-30 ans, Patrick Maigret estime qu'il faut développer l'apprentissage qui, regrette-t-il, a reculé dans les années 2012-2014. Et le président de la Fnadir affiche des propositions :

parvenir à une "parité d'estime" entre apprentissage et voie scolaire . En clair : l'apprentissage n'est pas une punition pour les élèves qui auraient un faible niveau.

. En clair : l'apprentissage n'est pas une punition pour les élèves qui auraient un faible niveau. régler la question de l'âge d'entrée en apprentissage, pourquoi pas dès 14 ans (ndlr : c'est une des suggestions de Marine Le Pen)

(ndlr : c'est une des suggestions de Marine Le Pen) régler aussi la question du pilotage de l'apprentissage (François Fillon propose par exemple une fusion des lycées professionnels et des Cfa)

un cadre plus stable pour les entreprises susceptibles d'accueillir des apprentis ; elles sont trop souvent rebutées par des règles qui changent sans cesse