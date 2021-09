Apprentissage : Jean Castex en visite hier dans un centre de formation de Beaurepaire

Le 3 septembre 2020, après des mois marqués par la pandémie et un premier confinement, Jean Castex annonçait le lancement de France Relance, un plan de relance de 100 milliards d'euros "pour une France plus écologique, compétitive et solidaire"

Le Premier ministre avait choisi la région Auvergne-Rhône-Alpes pour tirer un premier bilan. L'occasion pour lui d'annoncer la prolongation pour six mois, jusqu'au 30 juin 2022, des aides de France Relance pour l'apprentissage. La prime prévue dans le cadre du plan "un jeune, une solution" de 5.000 euros pour un mineur, 8.000 pour un majeur, ce qui rend le coût de la première année quasi nul, avait déjà été reconduite au printemps jusqu'en décembre 2021.

Favoriser l'apprentissage

Jean Castex s'est donc rendu à Beaurepaire où il a visité le centre d'apprentissage de l'association dauphinoise formation industrielle. 114 nouveaux élèves ont intégré, en cette rentrée, le centre qui dispense des formations en CAP chaudronnerie, électrotechnique, en bac pro. Et nouveauté cette année, un BTS de maintenance des systèmes de production accueille 16 apprentis.

Jean Castex a pris le temps de dialoguer avec les jeunes comme David, un ancien de la restauration qui a choisi de se reconvertir dans la chaudronnerie et qui, à 30 ans, passe son bac pro cette année ! "J'ai été déscolarisé à 17 ans. J'aimais bien la restauration mais c'est difficilement compatible aujourd'hui avec ma vie de famille. Alors, j'ai décidé de reprendre mes études et de me lancer dans l'industrie. Car je sais qu'il y a des débouchés et qu'on peut se construire un bel avenir."

Apprentis et professeurs ont accueilli le Premier Ministre © Radio France - Véronique Pueyo

Jean Castex approuve et encourage : "La France a perdu beaucoup d'emplois, au cours des décennies précédentes. Avec France Relance, nous inversons la tendance. Vous pouvez être fiers de vous. " lance-t-il aux jeunes réunis autour de lui, dont plusieurs jeunes filles, comme Maud : "Moi, j'aime la chaudronnerie. Je veux aller jusqu'au BTS. Je suis certaine de trouver un emploi, en sortant !"

Le centre de formation de Beaurepaire a touché 400 000 euros de subventions de France Relance. Cela lui a permis de financer son nouveau BTS et de rénover son internat qui est vieillissant. "Nous voulons que nos jeunes se sentent bien chez nous, que notre centre soit un lieu de vie. " explique le directeur.

Jean Castex s'est prêté au jeu des selfies, en compagnie des apprentis © Radio France - Véronique Pueyo

Mais Jean Castex doit partir, il est attendu à Angers pour les journées de LREM, son parti. Auparavant, il s'est prêté au jeu des selfies avec les jeunes apprentis, heureux d'avoir reçu le Premier Ministre. "C'est motivant" conclut l'un d'eux.

Relocaliser la production

Avant Beaurepaire, Jean Castex s'était rendu sur la plate forme chimique de Roussillon où 16 entreprises sont implantées, comme Air Liquide ou encore Seqens, dont l'unité de production de paracétamol sera opérationnelle en 2023, pour des premières ventes fin 2024. Une relocalisation qui a bénéficié du plan de relance. Un laboratoire existe déjà, que Jean Castex a inauguré avec les salariés.

Le Premier Ministre a posé avec le personnel de Seqens © Radio France - Véronique Pueyo

La plate forme chimique de Roussillon, où travaillent 1600 salariés, est régie par le GIE (groupement d'intérêt économique) Osiris. Grâce à France Relance, le GIE a pu accélérer son projet de décarbonation de la production d'énergie pour les industriels. Roussillon sera à terme l'une des premières plates-formes en Europe à avoir jouer à fond la carte de la décarbonation, avec, à la clef, une baisse notable de la pollution.