Apprentissage : la prolongation des aides aux entreprises est "une excellente nouvelle"

L'Etat va prolonger jusqu'à la fin de l'année les aides accordées aux entreprises qui accueillent des jeunes en apprentissage, avec jusqu'à 8 000 euros pour un apprenti majeur. Pour en parler, France Bleu Bourgogne reçoit la directrice de l'Ecole des Métiers de Longvic, Christine Fréquelin.

France Bleu Bourgogne : La prolongation de ces aides aux entreprises, c'est une bonne nouvelle pour la filière de l'apprentissage ?

C'est une excellente nouvelle. C'était une nouvelle que nous attendions, puisque madame Borne a dû sans doute souffler à son ministre que c'était le dossier n°1 à mettre tout en haut de la pile pour que l'apprentissage continue d'avoir le vent en poupe, comme il l'a actuellement. C'est un très bon signal envoyé pour les employeurs, parce qu'ils attendent bien évidemment ces primes d'aides pour embaucher des apprentis. Ils étaient dans une expectative actuellement, puisque les aides promises allaient jusqu'au 30 juin. Elles avaient été déjà prolongées une première fois. Elles le sont encore davantage jusqu'à la fin de l'année. Et ça, c'est une très bonne nouvelle.

Sans cette aide de l'Etat, les entreprises seraient plus frileuses à embaucher des alternants ?

Alors on a constaté que ces aides de l'Etat étaient un levier. Elles lèvent le frein à l'embauche pour les jeunes apprentis. Parce que lorsqu'on aide un patron financièrement à former un apprenti, ce qui lui prend du temps, ce qui lui prend quand même une partie des moyens humains aussi parce qu'il met à disposition parfois du personnel pour former un jeune, on constate qu'effectivement il y a des embauches qui sont faites. Nous, on a eu une augmentation assez importante à l'Ecole des Métiers de notre effectif d'apprentis. Il y a eu une augmentation très importante en France de toutes façons.

Est ce que les jeunes arrivent à trouver facilement des entreprises pour les prendre en alternance ?

De mieux en mieux, je dirais. Dans une filière particulière qu'est l'hôtellerie restauration, les apprentis trouvent un patron très vite et ils arrivent même aux journées portes ouvertes de l'école avec déjà un patron. C'est un phénomène qui est tout à fait nouveau puisque la quête d'un patron, ce n'est pas tellement simple. Et là, on a vu un phénomène inverse. Il y a des secteurs où c'est un petit peu plus difficile. Mais sur l'alimentation et la restauration, ça reste assez simple pour trouver un patron, puisqu'il y a une réelle demande des entreprises.

Quels sont les secteurs qui embauchent le plus ?

Les secteurs qui embauchent le plus à l'école, traditionnellement, ce sont les secteurs de l'alimentation : boulangerie, boucherie, charcuterie, pâtisserie, chocolaterie. C'est le fer de lance de l'école. C'est le plus gros effectif. En deuxième il y a l'automobile, puisque nous allons du CAP au BTS et on a un effectif conséquent. Et arrive en troisième l'hôtellerie-restauration, et là, il y a effectivement un déficit de main d'œuvre et un déficit d'apprentis également.

Dans ces secteurs en tension comme l'hôtellerie-restauration, est ce que les entreprises font quand même attention à bien former et transmettre aux jeunes et pas juste les considérer comme de la main d'œuvre ?

Il y a ce qu'on appelle des référentiels d'activité professionnelle auxquels ils sont tenus d'adhérer. Ça veut dire que lorsqu'on prend un apprenti, on est obligé de passer par un permis de former. Et on est obligé ensuite, lors de visites pédagogiques que le CFA (centre de formation d'apprentis) fait, de montrer qu'on adhère au référentiel des activités. C'est une manière de permettre aux jeunes d'avoir une formation méthodique et complète.

La transmission, c'est vraiment quelque chose d'important pour les entreprises qui embauchent ces jeunes apprentis ?

C'est très important. On a beaucoup de plaisir à voir d'anciens apprentis de l'école devenir les patrons d'aujourd'hui. Ce sont des patrons de Dijon qui, à leur tour, forment les apprentis. Et on les voit au moment de partir à la retraite, qu'ils transmettent ensuite à leur apprenti, nouvellement formé ou anciennement formé, leur entreprise.

Qu'est ce qui a changé dans l'apprentissage? Est-ce que ce n'est plus du tout considéré comme une voie de garage comme ça avait pu l'être avant?

Nous sommes passés de la voie de garage, la voie royale. L'apprentissage, c'était pour des jeunes gens qui n'avaient pas réussi scolairement. C'était une voie de garage. On les mettait en apprentissage parce qu'ils étaient incapables de faire quoi que ce soit à l'école. Ce n'est plus du tout le cas, parce que l'apprentissage est une voie qui a été maintenant choisie délibérément. On forme en apprentissage jusqu'à des niveaux d'ingénieur. Traditionnellement, on pensait au petit boulanger du coin, ou à des métiers comme ça, mais ce n'est plus du tout le cas. Nous allons, à l'école des métiers du CAP jusqu'au BTS. On forme des jeunes gens qui ont choisi leur destin, et qui sont parfois aussi en reconversion.

Est ce qu'on gagne bien sa vie quand on est en apprentissage, quand on sort d'apprentissage?

Quand on sort d'apprentissage, on peut très bien gagner sa vie parce qu'il y a des grilles de salaire. Et il y a des métiers qui forment et qui ensuite sont très rémunérateurs. La boucherie, en l'occurrence, est un métier qui est très recherché, un métier en tension et dans lequel les jeunes gens tirent parti vraiment de cet apprentissage et gagnent très bien leur vie.