Apprentissage en Gironde : quand la ministre rencontre Amadou Barry, le meilleur laveur de vitre de France

"Bravo, on est très fiers de vous", a lancé Carole Grandjean, la ministre déléguée à l'Enseignement et à la Formation professionnelle , à Amadou Barry, un élève du CFA des Métiers de la Propreté de Pessac, près de Bordeaux. Ce jeune de 22 ans a été sacré l'an dernier "champion de France de lavage de vitres, meilleur ouvrier de Gironde et de Nouvelle-Aquitaine".

"Vous êtes un champion et un ambassadeur, on est extrêmement fiers de vous", déclare Carole Grandjean en applaudissant l'apprenti modèle. Né au Mali, Amadou Barry est arrivé en France à l'âge de 16 ans en 2017. Après un CAP, il est actuellement en terminale Bac Pro au Centre de formation des apprentis des Métiers de la Propreté de Pessac. "Je lave des vitres d'immeubles de bureaux et de logements sociaux. Je trouve que tous les métiers ont de la valeur, il faut juste aimer ce que l'on fait".

"Un métier où il n'est pas simple d'aller jusque 64 ans..."

Désigné comme l'un des meilleurs apprentis de France lors de la finale à Marseille, Amadou Barry partage aujourd'hui son temps entre sa formation au CFA et son travail dans l'entreprise Onet basée à Limoges. "Ce n'est pas un métier difficile mais il faut faire attention et ne pas avoir le vertige sinon on ne peut pas monter dans la nacelle", explique l'apprenti qui gagne 1.400 euros "durant les bons mois".

Parfois dangereux, souvent éprouvants physiquement, les métiers de la propreté sont parmi les plus en tension. C'est l'un des secteurs où l'on compte le plus d'offres d'emploi non-pourvues. "Ce sont des postes à faible valeur ajoutée", regrette Pierre Delfau, qui est lui-même un ancien nettoyeur devenu formateur au CAF. "Ce sont les premiers de cordée... On peut arriver à s'en sortir, c'est pas forcément le plus simple, notamment pour aller jusque 64 ans, je vous le dis honnêtement. Ils mériteraient une revalorisation pour qu'ils puissent vivre dignement de leur travail".

La ministre Carole Grandjean assure que la filière de la propreté "a travaillé" sur la question de la rémunération. "D'ailleurs, ils ont revalorisé de 11% leurs minimas sociaux et ils travaillent sur les enjeux de santé et de conditions au travail mais il faut maintenant, de un, le faire savoir, et de deux, aller plus loin, pour faire de ces métiers des métiers attractifs et reconnus par la société".