Une hausse des effectifs pour les formations d'apprentissage dans la Somme

L'apprentissage, nouvelle voie d'excellence ? Le nombre de nouveaux apprentis a fortement progressé en 2019 en France, avec une hausse de 16% des effectifs dans les centres de formation, en passant de 437 000 inscriptions en 2018 à 485 800 inscriptions en 2019.

De son côté, le département de la Somme a également gonflé ses effectifs de +4,7%, avec 4 700 apprentis dans les formations d'alternance (une partie théorique en CFA ou lycée professionnel, et une partie pratique en entreprise). Un bon chiffre, salué ce mercredi matin par Hassan Laaraj, le directeur de l'organisme de formation Interfor (à Amiens), et vice-directeur des CFA dans les Hauts-de-France.

Dans le détail, la progression se situe surtout dans l'enseignement supérieur, avec davantage de contrats d'apprentissage signés chez les 18-25 ans. Les indicateurs sont au vert, notamment dans le bâtiment : le BTP CFA Somme (rue Pierre-Rollin à Amiens) compte par exemple 75 apprentis de plus qu'il y a un an, pour 650 apprentis au total.

La conséquence notamment d'une réforme des CFA menée en août 2018, et qui permet par exemple d'ouvrir un centre de formation sans autorisation du conseil régional. Un point critiqué par les régions, mais qui a permis de "libérer des projets." souligne Hassan Laaraj. En France, 500 nouvelles formations sont à l'étude, dont 22 dans les Hauts-de France. Avec notamment la création de CFA directement gérés par les entreprises.

Et si les CFA sont surtout plébiscités par les 18-27 ans, la réforme d'août 2018 a également permis de multiplier les possibilités : on peut désormais entrer en apprentissage jusqu'à 30 ans, au lieu de 25 ans avant la réforme.

Mais au-delà d'attirer des apprentis un peu plus âgés, Hassan Laaraj espère d'abord cette amélioration : "aller chercher les jeunes, qui sortent de la classe de troisième."

"Ce n'est pas une question de niveau mais il y a une culture d'orientation qui doit être plus en amont, avec plus d'essais et d'immersion dans les entreprises pour les jeunes."