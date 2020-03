Approvisionnement des magasins : "Nous sommes sur le pont"

Le gouvernement assure qu'il n'y aura pas de pénurie alimentaire en parallèle à la pandémie de coronavirus. Le PDG des magasins Super U de Chambéry et de Cognin en Savoie confirme et explique comment la distribution s'est organisée pour y parvenir.

Le gouvernement l'a assuré : il n'y aura pas de pénurie alimentaire. Face à la pandémie de coronavirus et aux mesures de confinement, de nombreux clients se sont pourtant ruer dans les magasins pour remplir leur chariot - voire leurs chariots - et beaucoup de photos de rayonnages vides ont circulé rapidement sur les réseaux sociaux. "Nous n'aurons pas de pénurie, à condition bien entendu que les clients gardent leur calme et n'achètent pas par excès" explique Philippe Herrera, le PDG des magasins Super U de Chambéry et de Cognin, "ce qui a été le cas ces derniers jours. Mais nous sommes sur le pont pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse réapprovisionner les rayons ". Ce qui demande une certaine organisation, dans la pratique.

Des industriels qui travaillent et une gestion des stocks

"Déjà, au niveau des approvisionnements les usines tournent et fabriquent" rappelle Philippe Herrera. Le secteur agro-alimentaire et les réseaux de livraison ne sont pas à l'arrêt. "Pour le moment, _les marchandises circulent_", et ce malgré les fermetures des frontières des pays voisins, "on a quand même une grosse partie produite en France". Les flux ont été anticipés. "Dans nos entrepôts, nous avons fait le choix de sélectionner les produits de première nécessité, de manière à ne pas engorger nos système logistiques et faire en sorte que ces marchandises puissent s'acheminer sur nos points de vente". Ont été en fait privilégiées les références les plus consommées, pour convenir au plus grand nombre de clients possibles. Concrètement, on ne va pas trouver toutes les marques de pâtes dans les rayons, "pour autant, si vous voulez des pâtes vous aurez des pâtes" assure Philippe Herrera, "il faudra que les clients soient un petit peu moins exigeant avant un retour à la normale". Celui-ci étant prévu selon lui dans quelques jours.

Des salariés qui travaillent la nuit

Le travail a été réorganisé. "Les salariés ont répondu fortement présent : _nous avons organisé le travail de nuit pour qu'ils puissent réapprovisionner les rayons plus rapidement, sans être gênés par les clients_", jamais avares de questions pendant la journée. "Ce sont des dispositifs prévus dans la convention, mais utilisés dans des périodes exceptionnelles comme les périodes de fêtes" précise le PDG des magasins Super U de Chambéry et de Cognin. Les équipes ont également été renforcées. La direction s'est appuyée sur des intérimaires, et même sur des étudiants, "nous employons énormément d'étudiants, notamment pour le weekend. Ils sont en ce moment disponibles !"

Le stock qu'on avait en magasin - pour une semaine en moyenne - s'est vidé considérablement. Les stocks sont désormais soit chez nos industriels, soit sur nos plateformes. Il faut juste que la marchandise s'achemine progressivement

"Progressivement, ça se re-remplit" affirme Philippe Herrera, "il y a eu un phénomène de peur, certains clients ont cru voir apparaître une pénurie alimentaire," ce qui explique la disparition dans les rayons des pâtes, du riz, des oeufs, de la farine... "ce qui va nous aider, ce sont les mesures de confinement. Depuis, le flux de client est bien moindre". Le retour à la normale est prévu "dans quelques jours" selon Philippe Herrera.