Approvisionnement en carburants : de premières difficultés dans plusieurs régions

La grève contre la réforme des retraites se durcit dans les raffineries et de nombreuses stations françaises sont à sec pour la première fois depuis le début du conflit, principalement dans le sud-est . "Il n'y a plus aucun produit qui sort à cette heure" de l'ensemble des raffineries de France, a affirmé lundi à l'AFP Eric Sellini, élu national de la CGT Chimie. Résultat, lundi, à 10h30, environ 8% des stations-service de France étaient à court d'essence ou de gazole.

ⓘ Publicité

Plusieurs départements connaissaient une situation beaucoup plus préoccupante, imputée par le syndicat professionnel Mobilians à un effet de "panique", lié aux déclarations de leaders syndicaux appelant à faire le plein. Dans les Bouches-du-Rhône, 50% des stations-service étaient affectées, des pourcentages à deux chiffres qu'on retrouvait dans les départements voisins du Gard (40,9%), du Vaucluse (33,33%), du Var (23,24%) et des Alpes-de-Haute-Provence (22,22%). Dans le département des Bouches-du-Rhône, ce sont même 37% des stations qui sont à sec, selon des données publiques analysées par l'AFP.

Autre foyer d'"emballement" des pénuries, la Loire-Atlantique (29,05% des stations touchées), où la raffinerie de Donges, à l'arrêt pour des problèmes techniques, a cessé ses expéditions de carburants depuis de nombreux jours.

La préfecture du Vaucluse a décidé ce lundi de limiter les ventes de carburants dans les stations du département, jusqu'à jeudi inclus, afin d'éviter des phénomènes "d'achats préventifs préjudiciables au bon fonctionnement" de ces stations, une mesure également prise par la préfecture du Gard .

Les dépôts pétroliers prennent le relais

La France compte 200 dépôts pétroliers et les pétroliers ont anticipé pour éviter la pénurie géante d'octobre dernier, causée par un conflit sur les salaires chez TotalEnergies et Esso. "Les dépôts fonctionnent quasiment tous normalement" , a assuré Olivier Gantois, président de l'Ufip, syndicat professionnel des entreprises pétrolières, qui a évoqué "entre cinq et huit dépôts de carburants bloqués". Ce qui fait dire à Francis Pousse, président de Mobilians, qu'au niveau national, la situation n'est "pas dramatique" et que le phénomène est "essentiellement concentré dans la région Paca". "Du produit on en a, on en a dans les dépôts", assure M. Pousse, même si "tant que vous avez cet effet d'emballement", les stations sont "plus dures à réapprovisionner".

Un constat qui pourrait faire long feu, à en croire Eric Sellini, lequel assure que le dépôt de Gennevilliers, qui alimente une grosse partie de la région parisienne, "n'a quasiment plus de produits". Et si jusqu'à présent, les raffineries continuaient à produire du carburant - même si celui-ci n'était pas expédié -, la plus grande raffinerie de France, celle de TotalEnergies en Normandie, est en cours d'arrêt depuis vendredi. D'autres raffineries pourraient suivre.