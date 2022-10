Carburants : des accès prioritaires ou des restrictions dans certains départements

Dans l'Aisne, le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, le Val-d'Oise, les Vosges et le Vaucluse, les préfectures ont mis en place des mesures de restrictions ou des accès prioritaires pour les services de sécurité et de secours. Les difficultés d'approvisionnement en carburant touchent 19% des stations-services du pays.

Dans l'Aisne

Dans l'Aisne, la préfecture a choisi de prioriser les services d'urgence et de secours, le personnel médical et paramédical ainsi que les personnes dépositaires de l'autorité publique, qui ont accès à des files prioritaires dans certaines stations entre 7h30 et 18h. La préfecture a également interdit depuis vendredi et jusqu'au 13 octobre "la vente, l'achat, la distribution et le transport de carburants dans tout récipient transportable manuellement".

Dans le Nord, le Pas-de-Calais et la Somme

Depuis mercredi, il est ainsi interdit aux utilisateurs de remplir des jerricans dans les stations du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme. Vendredi, 42% des stations-services étaient en manque d'au moins un carburant dans le Pas-de-Calais, 43% dans le Nord.

Les trois préfets appellent au "civisme" et à un "comportement citoyen" pour assurer la satisfaction des besoins de tous. La préfecture de la Somme rappelle ainsi que "les services assurant les transports scolaires, interurbains et ferroviaires sont en capacité d'assurer la continuité de leurs services."

Dans le Val d'Oise et les Vosges

Les préfectures des Vosges et du Val-d'Oise ont pris des arrêtés, vendredi, pour interdire la vente et l'achat de carburant dans les bidons et jerricans, jusqu'au 12 octobre, pour faire face aux difficultés d'approvisionnement apparues depuis quelques jours dans les départements.

En Vaucluse

La préfecture du Vaucluse veut permettre au plus grand nombre d'automobilistes de se ravitailler. À partir de ce samedi, elle limite la vente et l'achat de carburant à 30 litres maximum pour les véhicules de particuliers et à 120 litres pour les véhicules de professionnels de plus de 3,5 tonnes, rapporte France Bleu Vaucluse.

Les véhicules des services publics ou des entreprises assurant une mission de service public ne sont pas concernés par cette limitation. La vente et l'achat de carburant dans des jerricans ou bidons sont interdits jusqu'au 11 octobre inclus.

