Après 10 ans de bons loyaux et services, l'épicier de Montjean part à la retraite, inquiétude dans le village

Épicerie cherche repreneur désespérément ! À Montjean, au sud de Laval, petit village de 1.000 habitants, l'épicier part à la retraite le 25 novembre 2022. Cela fait dix ans tout pile que Dominique Pizot, tient six jours sur sept son épicerie. D'où l'inquiétude de voir ce commerce de proximité disparaître. Aucun candidat sérieux ne s'est pour l'instant manifesté.

Le sexagénaire a bien eu quelques contacts avec des gens du village, potentiellement intéressés, mais rien de concret. Dominique Pizot est un futur retraité préoccupé. "Ce n'est pas simple. Après les banques, tout ça, sont peut-être plus réticentes aussi vu le contexte. On parle beaucoup de ça dans le village, mais il ne faut pas désespéré" sourit le commerçant.

Plus de 40 clients par jour

Peut-être que le métier d'épicier attire de moins en moins, c'est en tout cas une hypothèse dressée par Dominique Pizot, car il faut être exigeant au quotidien. "Il ne faut pas trop s'endormir sur ses lauriers, c'est surtout ça__. J'ai une amplitude horaire est assez grande. Il faut toujours être là, être présent" prévient-il.

Avec plus de 40 clients par jours, c'est une affaire qui roule rassure Dominique, même si jamais rien est gagné. "Il faut que tout le monde joue le jeu. Ici il y a des gens de la commune qui ne viennent jamais, que ça soit chez moi ou à côté. Mais ce seront peut-être les premiers à se plaindre si l'épicerie n'existe plus" souffle le Mayennais.

Bien placé dans le village

Les clients plus réguliers sont aussi préoccupés. "J'ai un point poste aussi, je fais dépôt de pain pendant les congés de la boulangerie, et je fais des livraisons" ajoute Dominique Pizot. Le bâtiment abritant l'épicerie est mis à disposition par la commune. Son emplacement est stratégique, sur la route départementale 32 en direction de Laval. "Ce commerce est situé dans un point névralgique de Montjean : à côté de la mairie et du centre de loisirs, donc il y a du monde à venir" détaille le maire Vincent Paillard.

À bon entendeur. Tout le monde à Montjean espère que le bouche à oreille va fonctionner. Les éventuels candidats sont invités à se manifester directement à la mairie ou à l'épicerie du village.