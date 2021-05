Après 14 mois sans activité, cette agence de voyages savoyarde reprend du service

Le tourisme est l'un des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire. Encore plus quand on organise des voyages uniquement à l'étranger, comme l'agence savoyarde Tirawa. Mais avec le calendrier de déconfinement annoncé, il y a des nouvelles perspectives de reprise.

Avec le déconfinement progressif annoncé, les agences de voyages vont pouvoir reprendre leur activité. Cela fait 14 mois que l'agence savoyarde Tirawa n'a pas envoyé de clientèle à l'étranger. Mais ce devrait être de l'histoire ancienne dans quelques semaines. Muriel Faure est la directrice de l'agence Tirawa basée à Chambéry.

France Bleu Pays de Savoie - Constatez-vous une reprise dans les réservations pour l'été prochain ?

Muriel Faure - Oui, il y a une reprise qui est nette depuis l'annonce du déconfinement, et une certaine sécurisation de la clientèle qui a l'habitude de voyager et qui a une grande envie de retrouver des grands espaces.

Comment vous vous adaptez aux fermetures des frontières ?

Ça a été notre gros souci depuis un an. C'est-à-dire qu'à la fois on n'a pas de clientèle touristique qui rentre en France et on n'a pas de Français qui partent à l'étranger. Depuis 14 mois, l'activité de notre agence et à l'arrêt total.

Ça veut dire que depuis 14 mois vous n'organisez plus du tout de voyage ?

Non, nous n'avons aucun voyage parti, donc concrètement nous n'avons aucun chiffre d'affaires depuis 14 mois. C'est une situation qui est un peu compliquée. On maintient quand même 30% de notre activité pour faire travailler nos salariés et surtout préparer l'avenir et la reprise.

Quelle est votre date de reprise ?

Etant donné que nous sommes vraiment spécialisés sur les destinations lointaines, c'est-à-dire hors France et hors Europe, nous considérons que la vraie reprise sera à partir d'août-septembre, et notamment en automne avec le Népal, le Bhoutan et le Japon. Ensuite en fin d'année ce sera l'Orient, la Namibie, l'Éthiopie et l'Argentine où nous sommes sur des saisons inversées. Ce sera certainement au printemps prochain que l'on repartira sur des saisons touristiques plus classiques, comme avant.

En automne, le virus sera encore là, comment vous adaptez vos voyages ?

En fait, pour être honnête on ne pensait pas que ça durerait aussi longtemps. Alors dès l'année dernière, au printemps, on préparait une reprise qu'on imaginait à l'automne 2020, avec l'adaptation de la taille des véhicules, de l'espacement dans les hôtels, plus de chambres individuelles... Mais aussi avec la formation de nos guides sur place pour les former sur les mesures sanitaires. En ce moment, nous sommes avec notre syndicat des tour-opérateurs et le Quai d'Orsay pour préparer les conditions de sortie du territoire et d'adaptation aux formalités des pays.