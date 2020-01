Après 145 ans d'existence, la sucrerie de Toury ferme ses portes

C'est la fin de 145 ans d'histoire. La sucrerie de Toury (Eure-et-Loir), qui appartient à Cristal Union, ferme ses portes. Les 128 salariés seront sans emploi dans les prochains mois. L'activité distillerie doit se poursuivre jusqu'en juin 2020. L'activité d'expédition, elle, durera un peu plus longtemps, jusqu'en septembre, date de la fin de l'activité du site.

La direction évoque une "fermeture économique" qu'elle justifie par "l'effondrement du cours du sucre" sur le marché mondial en 2017. En difficulté financière, l'usine de sucre n'a pas trouvé de repreneur. À Toury, commune d'environ 2 500 habitants, la sucrerie est un emblème. Alors la décision de son arrêt est un choc.

Toute la ville s'est construite autour de la sucrerie. Depuis 1874, elle rythme la vie économique et sociale de la commune. Frédéric Rebyffé l'a toujours connue. Son père y a exercé pendant 30 ans. Lui, y travaille depuis 35 ans. Il craint que sa disparition créé "un grand vide".

On ne verra plus le ballet des camions de betteraves entre le mois de septembre et le mois de janvier. On ne verra plus les cheminées fumer. On ne sentira plus les odeurs, même si je reconnais qu'elles ne sont pas toujours agréables. C'est vraiment un coup dur.