Après 15 ans d'absence, les bateaux peuvent de nouveau circuler sur le canal de la Sambre

Depuis une semaine, les péniches se succèdent le long du canal de la Sambre long de 71 km qui relie le bassin de la Seine aux canaux de l'Europe du Nord. 23.5 millions d'euros ont été investis pour remettre en état les infrastructures et rouvrir la navigation après 15 ans de fermeture.

Le canal avait fermé en 2006 pour des raisons de sécurité, pour le rouvrir, Voies Navigables de France a engagé un vaste programme d'investissement pour reconstruire 2 ponts canaux côté picard à Vadencourt et Macquigny, rénover 25 écluses, et draguer 55 000m3 de sédiments et arracher 30 000m3 d'hydrocotyle, une plante invasive qui menaçait la réouverture cet automne.

Cette réouverture est saluée par l'association Réussir notre Sambre qui regroupe une soixantaine d'élus des communes traversées par la Sambre, comme un levier économique important dans un secteur Avesnois-Thiérache en difficulté.

Pour profiter au maximum du tourisme fluvial, de nombreux projets sont en cours, à Maroilles par exemple une maison éclusière devrait se reconvertir en gîte comme une quarantaine de ces maisons sur le parcours de 71 km.

Revenir à la fréquentation d'avant fermeture 6 à 700 bateaux par an

Les collectivités se sont engagées à améliorer les 6 haltes fluviales dans le Nord, Jeumont, Boussois, Maubeuge, Pont sur Sambre, Berlaimont et Boussière sur Sambre, mais aussi à continuer le développement des véloroutes voies vertes pour attirer les touristes qui dans la majorité viennent de Belgique et des Pays Bas.

L'objectif étant de revenir à la fréquentation d'avant fermeture, aux alentours de 6 à 700 bateaux par an explique Patrick Dumont, président de l'association Réussir notre Sambre sur un axe qui permet de découvrir à proximité de la voie d'eau les fameux bocages de l'Avesnois-Thiérache mais aussi la forêt de Mormal, le musée matisse du Cateau Cambrésis ou encore le familistère de Guise côté picard.