Après 19 ans passés à la tête du cinéma de Clermont-l'Hérault, le directeur brutalement licencié

Un véritable coup de massue pour le directeur du cinéma Alain Resnais de Clermont-l'Hérault. Après avoir en avoir tenu les rennes pendant 19 ans, il vient d'être licencié par l'association qui l'emploie, à savoir l'Office culturel du Clermontais. Licenciement "pour faute grave, sans indemnités, ni préavis" indique Rémi Hussenot qui a pu prendre connaissance de ce qu'il lui est reproché dans une lettre de cinq pages.

Alors qu'il préparait la reprise d'après confinement, il reçu le courrier officiel, le 9 juin. Il rapporte qu'il est question "d'insoumission, de manque de respect, de problèmes de gestion",autant de griefs qu'il ne comprend pas.

Rémi Hussenot, choqué par la violence de cette décision

Une raison politique ? Il l'envisage, surtout en pleine campagne des municipales, "tout cela est extrêmement troublant". Il reconnait toutefois que ces derniers mois, le courant passait très mal avec la vice-présidente de l'association, Colette Rivemale, une proche du président, et qu'il était prêt à signer signer une rupture conventionnelle de contrat. Ce qui a été refusé par l'association.

Des relations tendues

En tout cas, il n'imagine pas que les résultats puissent être en cause puisqu'entre le moment où il est arrivé et aujourd'hui, le nombre d'entrées annuelles a presque été multiplié par quatre pour atteindre 75.000, tout en rappelant que ce résultat est "le résultat de toute une équipe."

À 50 passés, ce cinéma c'est plus que mon bébé, c'est ma vie. Le fait que ça s'arrête comme ça, c'est un assassinat professionnel. Et sur le plan humain, c'est inacceptable. C'est extrêmement violent !

Rémi Hussenot, qui est également président l'Association des cinémas et circuits itinérants arts et essais du Languedoc-Roussillon a reçu le soutien des membres du conseil d'administration de l'ACCILR qui se disent "abasourdis". Et qui s'étonnent : "soudainement et étrangement en pleine période électorale, la liberté de gestion, d'animation, d'autonomie, d'un directeur de salle de cinéma est remise en cause."

Tout le monde ne le soutient pas

Rémi Hussenot a pris un avocat, il va saisir les prud'hommes. De son côté, au micro de RPH, Chrystelle Guy, directrice par intérim du cinéma annonce avoir demandé deux audits, "l'un au commissaire aux comptes et l'autre au CNC."

Après 19 ans, ce cinéma c'est plus que son bébé

Le président de l'association, Claude Brunel qui est à ce poste depuis environ cinq ans, a été sollicité par France Bleu Hérault mais il n'a pas donné suite.

Le cinéma Alain Resnais rouvre ses portes le 24 juin.