Côte-d'Or, France

Le 10 février 1998, les députés votaient en première lecture le passage de 39 à 35 heures hebdomadaires dans les entreprises de plus de 20 salariés. La réforme, portée par la ministre de l’Emploi Martine Aubry, était devenue obligatoire dans toutes les entreprises en 2002. L'objectif affiché à l'époque, était de relancer l'emploi en réduisant les heures de travail des salariés. Battues en brèche par le patronat, les 35 heures restent pour le monde syndical un grand progrès social.

Cette réforme, Jacques Loury s'en souvient très bien. A l'époque, ce syndicaliste de la CGT, avait été chargé d'aller négocier dans des entreprises : « ça a été vraiment pour moi une période très intense. Des employeurs ont joué le jeu, d’autres étaient plus réticents, et il était difficile de maintenir l’esprit de la loi, qui était de réduire le temps de travail en créant ou en maintenant des emplois. Mais on a bien créé des emplois".

Comment les 35 heures ont pu entraîner une surcharge de travail

En 2004, une étude de l’Insee estimait à 350.000 le nombre d'emplois créés par l'application de la loi. On aurait pu mieux faire, selon Elie Lambert, secrétaire général du syndicat Solidaires en Côte-d'Or. Il n'occulte pas le fait que les 35 heures ont été difficilement applicables dans certains secteurs, comme le milieu hospitalier, fortement déstabilisé par la réforme : « le secteur public a pu appliquer la réduction du temps de travail sans avoir les embauches correspondantes, ce qui a entraîné une explosion des difficultés et du mal être au travail notamment dans le secteur hospitalier ». D’où la situation paradoxale vécue par les personnels, appelés à travailler sur une période plus courte, mais davantage, puisque les embauches ne venaient pas compenser le passage aux 35 heures. On se souvient par exemple de la difficulté des hôpitaux à pourvoir les postes d’infirmières.

Depuis, les 35 heures ont été assouplies par les dernières réformes. La loi El Khomri permet par accord d'entreprise, de porter à 46 heures sur douze semaines la durée hebdomadaire de travail. Les ordonnances signées par Emmanuel Macron le 22 septembre 2017 permettent au patron d'une entreprise de moins de 20 salariés de soumettre par référendum à ses salariés diverses mesures dont la durée de travail. Jacques Loury en voit déjà les effets dans certaines entreprises de Côte-d'Or, comme cette société d’aide à domicile dont le patron modifie les contrats de ses salariés, fort d’un référendum. Pas toujours facile de dire non, confie l’ancien négociateur des 35 heures, quand les salariés craignent de perdre leur emploi.

Et pourquoi pas la semaine de 32 heures ?

Malgré tout, Sandrine Mourey, secrétaire générale de la CGT en Côte d'or, juge que la réduction du temps de travail reste d'actualité : « on se rend compte que d’un côté, on a des gains de productivité, on a des gens qui souffrent au travail, d’autres qui meurent au travail, et de l’autre côté, des gens qui n’ont pas de travail. Faire en sorte que tous les salariés puissent travailler, et mieux, oui c’est d’actualité, et nous, nous porterons cette campagne de réduction du temps de travail. » Contre vents et marée, la CGT milite pour la semaine... de 32 heures, comme quoi le débat est loin d'être clos, d’autant plus qu’en Allemagne, le syndicat de la métallurgie vient de négocier dans la branche la possibilité d’une semaine de 28 heures, limitée à deux années.

Lundi, nous poursuivrons ce débat sur France Bleu Bourgogne, avec cette fois le bilan des 35 heures vu par le patronat.