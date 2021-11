Après 4 ans chez Noz, elle ne comprend pas pourquoi elle se retrouve sans travail

Lorsqu'elle a été embauchée en tant qu'assistant de direction en mars 2017, Hélène était en CDI. "Dans le cadre de mes missions, je négociais les contrats déchets. Je faisais économiser énormément d'argent à la société Noz et suite à ça, j'ai demandé une augmentation de salaire et on m'a proposé la gérance pour en bénéficier"

Hélène accepte donc de passer de salariée en CDI à co-gérante d'une société Noz. Son salaire augmente. Elle reçoit deux belles primes par an, mais n'est plus protégé par le Code du travail et ne cotise plus au chômage.

Après avoir changé de poste, sa charge de travail augmente fortement jusqu'à ce que sa santé craque. En juillet dernier, Hélène fait trois malaises cardiaques et se met en arrêt. "Actuellement, il y a quatre personnes pour me remplacer, pour vous dire la charge de travail qu'il y avait."

Une révocation très rapide

Alors qu'elle voulait reprendre le travail, la jeune maman reçoit une lettre fin septembre lui indiquant qu'une assemblée générale se tiendra quinze jours plus tard en vu de sa révocation, ce qui est possible aussi rapidement avec le statut de co-gérant. Depuis, pas de nouvelles.

"J'ai tout donné. J'ai toujours fait mon boulot. J'ai fait des bêtises comme tout le monde. Personne n'est parfait, mais j'ai toujours tout donné et on me dit au revoir avec un simple recommandé. On ne m'appelle pas, on ne me tient pas informé." Hélène attend maintenant sa lettre officielle de révocation avant d'attaquer Noz aux prud'hommes et se permet de donner un conseil.

Ne signez pas la gérance. Ne faites pas cette bêtise, mais surtout pas. Surtout pas. Vous risquez de ruiner vos familles. Ne faites pas ça. Jamais.

Contactée, l'entreprise Noz n'a pas répondu à nos sollicitations.