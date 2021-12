Après 40 ans de métier Claudine quitte sa charcuterie à Orléans

C'est ici qu'elle a commencé dans le métier en tant qu'apprentie et c'est ici qu'elle termine sa carrière. Claudine Outreville a fermé mercredi 29 décembre sa boucherie pour la dernière fois.

Trente ans qu'elle gère cette charcuterie, quarante-cinq ans qu'elle y a mis les pieds pour la première fois : "je suis d'une époque où les parents voulaient qu'on travaille jeune. Ils ont mis une annonce "apprentie cherche entreprise" " la charcuterie de la place Dunois d'Orléans a été la première à répondre.

Après les décès brutaux et successifs de l'ancienne patronne et de son fils, Claudine Outreville se voit confier la gérance puis rachète l'établissement. "Je ne m'en pensais pas capable". Depuis, elle a fait tourner seule cette entreprise. Dans un monde que l'on considère masculin, elle fait face depuis le début à quelques incompréhensions : "les factures étaient systématiquement au nom de "Monsieur", il a fallu faire rectifier ça...". Jusqu'à son départ : "j'ai encore eu un client qui m'a demandé si c'est mon mari qui prenait sa retraite, je lui ai dit que non, il n'y avait pas de mari" dit-elle en rigolant.

Attachée à sa clientèle

Lorsqu'on lui demande ce qui lui manquera le plus, la réponse est sans détour : "mes clients". Pour son départ, beaucoup lui ont apporté des cadeaux, des attentions qui l'ont énormément touchée "je ne m'y attendais pas du tout" assure-t-elle. Certains lui ont transmis leur numéro de téléphone, qu'elle a promis de revoir bientôt.

Au bout de plus de quarante ans de métier, Claudine est tout de même contente de partir à la retraite, non sans un pincement au coeur : "c'est pas évident, c'est comme se jeter du haut d'une falaise". Bien qu'elle ne réalise pas encore tout à fait "j'ai l'impression de partir en vacances, sauf que là, je ne reviens pas" termine-t-elle, dans un éclat de rire.

Les cochons n'ont pas disparus

Pour ceux qui connaissent la décoration de la boucherie, les nombreux petits cochons ont en partie été donnés à des clients : "c'est vrai qu'au début j'en avais mis deux ou trois pour décorer, puis ma famille et mes clients se sont prêtés au jeu". C'est comme ça qu'on lui en a ramené de voyages un peu partout dans le monde.

Pour la charcuterie de la place Dunois, ce n'est pas terminé. Un repreneur parisien et avec trente ans d'expérience prendra le temps de rénover l'endroit avant de rouvrir. Il souhaite faire une boucherie-charcuterie et même ajouter un rayon fromage.