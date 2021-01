Après 43 ans sur le Tour de France cycliste, Mavic remplacé : "On va rebondir !" dit son PDG

Il y a une semaine, ASO l'organisateur du Tour de France cycliste annonce qu'il change de partenaire pour porter assistance aux coureurs en course. Le groupe d'Annecy "Mavic" après 43 ans de bons et loyaux service est remplacé par le japonais ShimanoRoad entre autres pour le prochain Tour de France.

Pour Jean-Michel Bourrelier qui a repris en juillet dernier l'entreprise en grande difficulté, cette perte de vitrine est certes un choix d'ASO, mais pas un coup dur. "C'est surtout un coût prohibitif imposé par le Tour. On connaît nos difficultés. Mavic est redevenue une entreprise familiale. A un moment donné, on ne peut pas suivre."

Avec la disparition des voitures jaunes d'assistance neutre (toutes équipes confondues), c'est un peu de notre enfance qui s'évapore. Le PDG de l'entreprise annécienne en a bien conscience. "Mavic a créé l'assistance. On fait partie de la légende du Tour. C'est une page de l'Histoire qui est tournée. Mais on va rebondir avec _Mavic expérience_."

Mavic expérience

Un choix de l'organisateur du Tour et aussi un changement de stratégie chez Mavic. Mavic, le spécialiste de la roue de vélo, continuera à l'avenir à porter assistance en course sur des épreuves populaires, plus modestes, mais aussi plus nombreuses. "C'est "Mavic expérience". On se rapproche de notre clientèle, des amateurs de cyclisme. Du VTT aussi. On sera présents sur des courses élitistes avec peu de participants spécialistes et aussi des rassemblements très populaires avec la grande foule. Nous présenterons bientôt notre calendrier officiel. On s'appuie sur le savoir-faire de Mavic qui est sans équivalent. On n'abandonne pas l'assistance en course qui fait partie de notre ADN."

Merci Mavic !

Le PDG de Mavic n'insulte pas l'avenir et n'exclut pas de retravailler avec ASO. Entre les lignes, on perçoit tout de même un brin d'amertume, surtout quand nous évoquons le tweet où ASO félicite son nouveau partenaire nippon. Jean-Michel Bourrelier : "Si vous avez vu passer le tweet qui remercie Mavic pour cette longue collaboration, je suis preneur... C'est un peu dur en effet pour les équipes qui s'investissent depuis tant d'années sur le Tour mythique. Et du jour au lendemain, ils apprennent ça dans un tweet..."