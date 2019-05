Après 5 ans sans avoir pu rentrer chez eux, les acquéreurs de l'Envol pressent la Banque Populaire

Montfavet, Avignon, France

"Banque Populaire agissez !" La lassitude est sur tous les visages. Depuis que le promoteur immobilier Terlat a mis la clé sous la porte, la Banque Populaire doit prendre le relais du constructeur pour achever les travaux de la résidence "Envol" à Montfavet. Or, rien ne bouge depuis des semaines et les acquéreurs cumulent cinq années d'attente derrière eux.

"C'est un fiasco financier" souffle Thomas, un jeune acquéreur originaire de Toulon. Lui qui voulait investir dans du locatif est sur le point de jeter l'éponge. "Dès que cette histoire sera terminée je revendrai" assure-t-il. Pour ceux qui restent, ils se sont regroupés en collectif. Une dizaine de copropriétaires seront reçus par la Banque Populaire le 4 juin prochain à Marseille.

Une expertise est en cours sur les balcons de l'immeuble. Ils sont peut-être non conformes et nécessiteraient d'être renforcés. Voilà qui ralentit encore plus l'avancée des travaux. Les acquéreurs reprochent au constructeur son manque d'information et de communication sur ce point. La plupart d'entre eux ont déjà commencé à rembourser leur prêt avant même d'avoir mis un pied dans leur appartement.

L'état actuel de la résidence. Une façade neuve mais des balcons probablement non conformes et des appartements pas terminés. © Radio France - Pauline Renoir

Sur le trottoir en face, les acquéreurs ont planté ces banderoles dans le sol, dans l'espoir d'être vus et entendus. © Radio France - Pauline Renoir