Après 57 ans d'ouverture, la station essence Gatto à Nice baisse le rideau

C'est une institution niçoise qui va bientôt disparaître. La petite station essence Gatto installée place Max Barel près du port de Nice va baisser le rideau après 57 ans d'existence. A Nice, tout le monde connait ces pompistes "vintage" unique. Quelques jours avant la fermeture définitive, les pleins ont une odeur particulière. Celle de la fin d'une époque.

Pierre Antoine Gatto et son employé, Florent, devant la station Gatto. © Radio France - Manon Derdevet

Chez Gatto on ne vient pas que pour remplir son réservoir. Chaque client a le droit a un service sur mesure et surtout Pierre-Antoine et sa sœur Marie-Claire Gatto prennent le temps. "On les reçoit, ils nous connaissent, comme des gens de notre famille", explique Pierre-Antoine. "Mon papa a acheté ici en 1965 et depuis c'est toute la famille qui a travaillé d'arrache pied à donner beaucoup de services aux gens", poursuit le pompiste.

"Il y a des enfants qui viennent ce servir et disent 'mon papa va passer payer', alors on le note. Il y a des petits comptes, des grands comptes, des grandes entreprises. Les gens arrivent en faisant la gueule et ils repartent avec le sourire", raconte le niçois avec le sourire.

Marie-Claire Gatto tient la caisse de la station depuis une trentaine d'années © Radio France - Manon Derdevet

Après 30 ans à se lever aux aurores six jours sur sept. C'est l'heure de la retraite bien mérité. Marie-Claire Gatto a encore un peu de mal à y croire. "C'est un tsunami même si on s'y attendait un peu. On le redoutait", dit-elle émue. "C'est le bébé de nos parents et on l'a mené à bien jusqu'au bout, tant qu'on a pu. Maintenant il faut lâcher le bateau", poursuit celle qui tient la caisse depuis une trentaine d'années.

"Il faut leur interdire de partir !"

Cette fermeture est difficile à accepter aussi pour les clients très attachés aux Gatto. "On est très malheureux", confie l'un d'eux. "Moi j'ai 65 ans et je viens depuis 14 ans, avec la mobylette, la moto et la voiture. Il faut leur interdire de partir !", s'amuse l'un d'eux.

Le 30 avril au soir, la station Gatto va donc raccrocher définitivement les pompes. Un peu de l'âme de Nice qui s'en va.

