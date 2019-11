Après 75 ans d'existence, le quotidien l'Echo sort son dernier numéro à cause de problèmes financiers

Dordogne, France

La fin d'un titre de presse est toujours une tragédie pour le pluralisme de l'information. Le quotidien l'Echo, présent dans cinq départements, la Dordogne, la Haute-Vienne, la Corrèze, l'Indre, et la Creuse, sort son ultime numéro ce mercredi 6 novembre.

L'Echo est confronté depuis 2012 à des problèmes réguliers de trésorerie. L'été dernier, la direction du quotidien a lancé une souscription pour lui venir en aide. 15.000 euros ont été récoltés, les dirigeants en espéraient 80.000 car la dette du dernier redressement judiciaire, il y a six ans, n'a pas été intégralement remboursée.

L'Echo n'était plus le titre incontournable qu'il a été des années 50 aux années 80

Dans un long édito, le président le l'association des abonnés de l'Echo, Frédéric Sénamaud, revient ces difficultés qui ont poussé la direction a cessé la parution. "Notre journal n'avait malheureusement plus assez de lecteurs, plus assez de publicités, plus assez d'annonces légales pour garantir la prochaine paie des 42 salariés de l'Echo et assurer sa propre pérennité".

Les lecteurs invités à se rassembler devant le tribunal de commerce

Le tribunal de commerce de Limoges doit décider ce mercredi 6 novembre des modalités de l'arrêt du quotidien. Les lecteurs, fidèles et amis, sont invités à se rassembler à 17 heures, place Winston-Churchill à Limoges pour un "au revoir franternel".

Frédéric Sénamaud explique que l'association et ses partenaires réfléchissent à un "autre moyen d'expression qui peut relayer plus et mieux le mouvement social".