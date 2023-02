Après avoir changé de fournisseur énergie, ce boulanger reçoit une facture de plus de 15.000 euros

Une facture plus que salée pour ce boulanger de Mellac, près de Quimperlé, dans le Finistère. Depuis une semaine, depuis qu'il a reçu ce courriel de TotalEnergies, Thierry Sagard n'en revient pas. L'artisan a en effet reçu mardi 21 février une facture de 15.216,80 euros. La hausse du prix de l'énergie n'est pas en cause. Il s'agit là des frais de résiliation de son contrat. "Je regardais mes graphiques de consommation et je voyais qu'on avait baissé", se réjouissait alors l'artisan. Mais le courriel d'en dessous a été la douche froide : "Je vois ce mail de Total alors que je ne suis plus chez eux depuis quatre mois. Je l'ouvre, et je découvre une facture de plus de 15.000 euros avec zéro consommation d'énergie."

Deux compteurs électriques

En cause ? Une erreur de Total, estime le boulanger. Le fournisseur se serait emmêlé les pinceaux il y a plusieurs mois entre ses compteurs électriques et celui du voisin. "J'ai deux compteurs : le numéro un qui fournit la pâtisserie, et le numéro deux qui alimente le magasin et la boulangerie. C'est celui-là qui m'a été enlevé, explique Thierry Sagard, pour être attribué à mon voisin, à la petite maison qu'on voit juste derrière la vitre." Très vite, ses frigos, ses fours et sa caisse cessent de fonctionner. Pensant d'abord qu'il s'agit d'une panne électrique, il contacte son fournisseur, qui lui demande 80 euros pour intervenir le jour même. Pour accélérer les choses, il contacte le service client de TotalEnergies, qui lui a alors, selon lui, demandé de cliquer à plusieurs reprises sur des mails qu'il recevait de la part du fournisseur.

Changement de fournisseur

Finalement, sa boutique se remet en route, mais il constate rapidement que le compteur en question lui coûte deux fois plus cher. Thierry Sagard décide alors de changer de fournisseur. "Vu la période où l'électricité coûte plus cher, j'étais en droit de partir, j'ai comparé les fournisseurs, j'ai appelé le moins cher et pour le même résultat, je paye deux fois moins cher." Sauf que pour TotalEnergies, l'artisan n'a pas respecté les clauses de résiliation, "du racket", estime le boulanger. Il espère désormais "l'annulation" de cette facture, "un indu" pour Thierry Sagard.

Contacté par France Bleu Breizh Izel, TotalEnergies explique que ses "équipes relations clients traitent ce sujet de manière prioritaire et sont actuellement en relation avec le client concerné pour lui apporter toute l’aide nécessaire".