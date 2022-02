Après avoir manifesté contre Amazon tout seul à Rouen pendant 5 mois, il change de formule

Il a tenu près de cinq mois ! Un habitant de Notre-Dame-de-Bondeville s'était lancé seul ou presque contre Amazon. François Vaillant, 70 ans, avait décidé de venir tous les mercredis depuis octobre 2021, entre 17h et 18h, à Rouen, pour sensibiliser sur les méfaits du géant américain du commerce en ligne.

Un sit-in le dernier samedi de chaque mois

Jusqu'au mercredi 23 février, le retraité s'installait à l'arrêt de bus "Théâtre des Arts" avec deux pancartes et des tracts pour protester contre le projet d'implantation d'un site Amazon à Petit Couronne. L'entrepôt de 50.000 m² devrait s'installer sur le site de l'ancienne raffinerie Petroplus.

La Métropole de Rouen a voté contre ce projet - officiellement à cause du risque incendie - mais en mars 2021, le préfet de la Seine-Maritime a donné son aval. François avait donc décidé de se mobiliser. Il ne jette pas l'éponge pour autant, la mobilisation va simplement prendre une forme différente : "Je ne serai plus seul ! À la place, le collectif Stop Amazon 76 va organiser un sit-in chaque dernier samedi de chaque mois. La première manifestation aura lieu le 26 ans et nous serons au moins une trentaine de manifestants assis en silence avec des pancartes."

Et surtout, sur la fin, il n'était plus seul...

En cinq mois, François a énormément discuté avec des passants, notamment un jeune qui a failli travailler pour Amazon : "On lui proposait des conditions délirantes, on pouvait l'appeler à tout moment le week-end, il a refusé !"

Et surtout, sur la fin, François n'était plus seul, il a été rejoint par Brigitte, membre de Stop Amazon 76 et Axel, 28 ans. "Je comprends toutes les raisons économiques qui poussent les gens à consommer sur Amazon", assure le jeune homme, "mais est-ce vraiment nécessaire d'avoir un colis livré en 24h ? Il est de notre devoir de nous interroger !" Lui aussi participera au sit-in.