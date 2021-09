Vanessa Mézière, une habitante de Loupfougères, un village du Nord-Mayenne, vient d'ouvrir une épicerie de produits locaux. Un projet imaginé l'an dernier quand cette mère de famille a perdu son emploi de serveuse à cause de la crise sanitaire.

Après avoir perdu son emploi de serveuse à cause de la crise sanitaire, elle ouvre une épicerie à Loupfougères

La Nouvelle Eco, coup de projecteur sur le monde économique et artisanale de notre département... A Loupfougères, près de Villaines-la-Juhel, Vanessa Mézière vient d'ouvrir une épicerie de produits locaux, MLocal, c'est son nom.

Un projet de commerce imaginé en 2020 au plus fort de la crise sanitaire

Un commerce de ce type n'existait pas ici. Il était donc très attendu par les habitants du village et des alentours. C'est pendant les confinements de l'an dernier que Vanessa Mézière, une maman de trois enfants, a imaginé ce projet, jusqu'à sa concrétisation: "il y a eu la perte de mon emploi de serveuse, le restaurant a fermé. Il fallait aussi que j'allie un travail avec ma vie de famille. La crise n'a pas eu que des effets négatifs, on a pris conscience de nos modes de consommation. Ici, on n'a pas vraiment de commerces de produits locaux. Ce projet m'a aussi permis de découvrir de nombreux producteurs dans la région, que je ne connaissais pas forcément. Chez moi, vous trouverez des fruits, des légumes, des produits frais, du lait, du fromage, de la confiture, de la farine en vrac, des pâtes, des jus de pommes. J'ai aussi un rayon cosmétiques".

MLocal a ouvert ses portes mardi 21 septembre. Vanessa Mézière a reçu un excellent accueil de la part des habitants de Loupfougères qui espèrent que cette épicerie fasse bientôt dépôt de pain.