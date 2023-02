En grève depuis un mois, les femmes de ménage de la centrale de Civaux entrent en négociation

Déjà un mois, cinq semaines, que neuf agents d'entretien de la centrale nucléaire de Civaux ont cessé le travail, et c'est finalement ce jeudi 9 février qu'elles seront reçues à 9h par leur direction. Chargées de nettoyer les bureaux et les parties administratives, elles demandent au nouveau prestataire d'EDF, Elior, de revoir leurs conditions de travail (matériel, horaire, pointage) et de rémunération (augmentation salariale, indemnités kilométriques, 13ème mois). "Elior est arrivé en novembre et dès le 21 décembre nous avons fait connaître nos revendications", détaille Marie-Agnès, l'une des grévistes.

"On ressent le mépris dans leur regard"

Les discussions ont débuté ce mercredi entre la direction de la centrale, d'Elior et les syndicats. "Ce sont maintenant les salariées qui doivent être reçues", souligne Sébastien Roumet, de la CGT de Civaux. Des propositions doivent leur être faites mais elles ne porteront pas sur l'ensemble des revendications salariales.

Les grévistes, elles, sont résignées. "Quand nous avons croisé l'une des dirigeantes d'Elior la dernière fois, j'ai senti le mépris dans ces yeux", concède Sylviane. "On est quoi pour eux ? lance Elisabeth. Rien!". "On est au-delà de la fatigue, mais plus ça va plus on est énervé", ajoute Marlène. "On lâchera rien, précise Martine, femme de ménage à Civaux depuis 29 ans. Ils peuvent nous ignorer mais ils voient bien que les locaux sont sales et que ça empire". Leur onze collègues, en CDD ou période d'essai, n'ont eux pas cessé le travail.

Une caisse de solidarité de la CGT et des actions locales de soutien

En grève depuis le 10 janvier, les femmes de ménage de Civaux attendaient toujours ce mercredi 8 février le versement de leur salaire de janvier. "Mais on tient grâce à la caisse de solidarité, mise en place par la CGT et à laquelle tout le monde peut participer", explique Marie-Agnès. "Ca nous donne beaucoup de force et de détermination", complète Marlène. D'ailleurs un restaurant de Lussac-les-Châteaux et une association de Châtellerault comptent reverser une partie de leurs recettes à venir aux grévistes.