Après des pertes record en 2020, Tours Evénements va devoir faire des économies

C'était prévisible, Tours Evénements a beaucoup souffert de cette année 2020 marquée par la crise sanitaire, et l'annulation de la plupart des spectacles et congrès prévus à Tours. L'entreprise a perdu plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires.