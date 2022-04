Après deux années blanches, la foire des Rameaux fait son retour à Grenoble

"Ça fait plaisir, ça manquait", confie Jeannot, il vient chaque année sur la foire des Rameaux à Grenoble. "On est restés presque un an sans rien faire. On attend impatiemment l'ouverture pour retrouver notre clientèle." Après deux années blanches, la traditionnelle foire faire son retour. C'est la 86ème édition.

Damien vend des churros, crêpes et beignets. Après les derniers coups de marteau et de visseuse sur son stand, il devra faire la chasse aux matières premières. "Les bidons d'huile on les paie 20 euros de plus". Après le Covid, il doit encaisser une autre crise : l'augmentation des prix à cause de la guerre en Ukraine, un nouveau coup dur. "C'est pas de la rigolade, des bidons à 50 euros, on les paie maintenant 70, ou même 75 euros. Et des bidons, on en passe avec des friteuses de 30 et 40 litres. Ça fait des sous."

Moins d'une semaine avant l'ouverture, les forains sont en pleine installation © Radio France - Shannon Marini

La foire des Rameaux lance la saison

Pour faire face, il devra augmenter certains produits de 50 centimes, mais pas question que ça l'empêche de faire la foire, elle est vitale pour beaucoup. "Elle est importante, c'est une des premières grandes foires de la saison. C'est celle qui permet de payer les premiers frais, les assurances par exemple", explique Jeannot.

La foire des Rameaux ouvrira ce samedi 9 avril, à partir de 14h, jusqu'au 1er mai.