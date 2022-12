Après deux années plombées par le Covid-19, le tourisme repart en Champagne

"La saison estivale a été très bonne, à Reims et en Champagne, même meilleure qu'en 2019 !" Le directeur marketing de l'Office de tourisme de Reims se réjouit de voir revenir les touristes. Selon les données de l'INSEE publiées ce mardi sur le tourisme dans le Grand Est, le taux de fréquentation est similaire à celui d'avant la crise sanitaire, voire plus élevé dans certains lieux touristiques comme les caves ou la Cathédrale de Reims.

Rien qu'à Reims, neuf millions de visiteurs ont été enregistrés entre janvier et septembre 2022. Après deux années plombées par la crise du Covid-19, Arthur Carpentier trouve ces chiffres "très enthousiasmants" et estime qu'ils sont annonciateurs d'une belle saison hivernale. "Le marché de Noël est déjà très fortement fréquenté et la fin d'année s'annonce bonne dans le secteur de l'hôtellerie", souligne le directeur marketing de l'Office de tourisme, ce mercredi sur France Bleu Champagne-Ardenne.

Les étrangers représentent 55% des touristes à Reims

La majorité des touristes sont des étrangers, à 55%. A Reims, le directeur marketing de l'Office de tourisme souligne que "la grosse surprise de cette année, ce sont les Allemands." Il note également un fort taux d'internationalisation, avec des Anglais, des Néerlandais et des Belges. Des touristes étrangers dont le panier moyen a augmenté de 7% cet été, selon Arthur Carpentier.

Les touristes français, eux, viennent essentiellement du Bassin parisien et du Nord, "derrière les Ardennes et l'Aube", précise l'Office de tourisme. Et ils se rendent en Champagne pour des séjours un peu plus courts que les étrangers, sur une ou deux journées.