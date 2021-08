Après deux semaines de pass sanitaire, les restaurants voient leur fréquentation baisser

La baisse de la fréquentation des restaurants et cafés est d'environ 30% pour les établissements des Pyrénées-Atlantiques (64), et de 15% dans les Hautes-Pyrénées (65) selon l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie.

Sur le boulevard des Pyrénées à Pau, il y a peu de monde en terrasse. "Ca se passe très mal" explique la gérante de l'Aragon, Valérie Facho qui accuse une perte de 50% de sa clientèle depuis la mise en place du pass sanitaire. Un petit peu plus loin sur le boulevard, un autre commerçant évalue sa perte à 40%. Mais il y a bien des établissements qui ne connaissent pas de baisse. C'est le cas du Beanz Café, au tout début du boulevard. Pauline, la gérante, l'explique par une clientèle majoritairement étrangère et vaccinée. "Le seul moment où on a eu un peu moins de monde c'était pour le week-end du 15 août", mais elle ne fait pas de lien avec le pass sanitaire puisque "c'était un jour férié et il faisait très beau, donc les gens sont partis sur la côte".

30% de baisse dans les Pyrénées-Atlantiques

Selon le président de l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie du 64, Yves Larrouture, la baisse est d'en moyenne 30% sur le département : "Ca peut être plus selon les établissement. La ville est plus touchée que la campagne".

Dans les Hautes Pyrénées, la baisse est plus légère, évaluée à 15% de fréquentation en moins selon Christian Gelis.