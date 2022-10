Après dix jours, fin de la grève dans les cantines de Saint-Nazaire

A Saint-Nazaire, la grève qui touchait les cantines de la ville depuis le 3 octobre prend fin. C'est ce que fait savoir la CGT "c'est une fin de grève sous conditions", assure Fabien Pouëssel. Le représentant du syndicat pour les territoriaux de Saint-Nazaire précise que le personnel restera vigilant sur les discussions à venir.

ⓘ Publicité

Le personnel reprendra donc du service aux côtés des enfants ce vendredi. Mais ce jeudi soir, la mairie invite quand même les parents à prévoir un pique-nique pour demain.

Amélioration en vue du salaire de base pour les responsables d'office

Mairie et personnels se sont mis d'accord sur le paiement de la demi-heure de pause repas pour l'ensemble des aide-cuisinières, 13 sur 18 en étaient exclues jusqu'ici. Et il est prévu une meilleure indemnisation des frais de déplacements que les agents peuvent être amenés à faire pour le travail avec leur véhicule personnel. Par ailleurs, un travail sur la grille des salaires pour mieux rémunérer les 19 responsables d'office, le chef de cantine, est prévu.

En revanche, pas de revalorisation du salaire de base pour les aide-cuisinières. Pas de prime non plus comme celle allant de 85 à 110 euros obtenus par leurs collègues cuisiniers de la logistique, ceux qui préparent les repas. La mairie leur avait déjà répondu sur ce point précis que cette prime obéissait à des critères précis, impossible à mettre en place pour ces personnels qui réchauffent et servent les repas : "responsable d'office et cuisinier, ce ne sont pas les mêmes métiers, ni les mêmes catégories", expliquait alors Céline Paillard. l'adjointe chargée des ressources humaines.

La mairie indiquait par ailleurs qu'à l'échelle de l'agglomération nazairienne, cette année, elle déjà déboursé 4 millions d'euros cette année pour la revalorisation des salaires dans la fonction publique.